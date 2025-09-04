광주·전남 시간당 50㎜ 안팎 폭우…서창천 범람 위기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주·전남에 갑작스러운 폭우가 쏟아지며 방재 당국에 비상이 걸렸다.

호우 특보가 발효된 지난달 3일 오후 광주 북구 신안동 한 도로가 빗물에 잠겨 있다. 연합뉴스

4일 광주지방기상청에 따르면 이날 오후 6시 40분 기준 광주와 전남 담양에 호우경보, 전남 나주·곡성·화순에 호우주의보가 발효 중이다. 나주와 광주 서구 풍암 지점에는 각각 시간당 54㎜, 47㎜의 강한 비가 내렸다.

폭우로 광주 서창천(벽진동 지점)은 홍수 정보 심각 단계에 올라 범람 위험이 제기됐다. 서구 풍암동 풍암나들목 교차로는 침수돼 차량이 우회 통행했다. 방재 당국은 재난안전문자를 통해 하천 주변과 둔치 주차장 등 위험 지역 접근을 삼가 달라고 권고했다.





비는 이날 오후 9시까지 5~60㎜, 많은 곳은 80㎜가량 더 내린 뒤 그칠 것으로 예보됐다. 기상청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳이 많겠다"며 시설물 관리와 안전사고에 유의를 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

