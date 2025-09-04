AI 기반 중소기업 혁신 제품, 글로벌 시장에 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기부 '중소기업 기술·경영 혁신대전' 개최

AI 기반 23개 혁신제품 선보여

"AI시대, 중기가 세계 무대 주역되도록"

인공지능(AI) 기반 혁신 기술력을 보유한 국내 중소기업이 글로벌 시장에서의 경쟁력을 선보였다.

중소벤처기업부는 4일 제주도 서귀포시 제주국제컨벤션센터(ICC)에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의 연계행사로 '2025 중소기업 기술·경영 혁신대전'을 개최했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 4일 제주 부영호텔에서 열린 '2025 중소기업 기술·경영 혁신대전 개막식'에서 참석자들과 비전 세리머니를 하고 있다. 중소벤처기업부

올해는 APEC 중소기업 장관회의의 중점과제와 연계해 제조, 생활 등 4개 컨셉으로 AI 기반의 중소기업 23개사 혁신제품 전시를 통해 선보였다. 혁신제품은 기술개발 성과기업 중 참여를 희망하는 기업 중 기술·제품 혁신성, 글로벌 진출 및 APEC 회원국과의 협력 가능성 등을 종합적으로 검토해 선발했다.

이날 열린 개막식에서는 에너지 절감을 위한 빌딩 통합 자동제어 시스템을 개발한 주인정보시스템 김근호 대표와 휴대폰 심트레이 국내시장 점유율 1위의 케이티씨 박찬화 대표가 은탑산업훈장을, 신전력 시장에서 분산형 발전시스템을 개선한 에이치에너지 함일한 대표가 동탑산업훈장 수상의 영예를 안았다.





한성숙 중기부 장관은 "AI가 불러오는 혁신의 시대에 우리 중소기업들이 세계무대의 주역이 될 수 있도록 AI 기반 기술혁신 및 사업화 지원, AI 창업 생태계 조성 등에 정책역량을 집중하겠다"고 말했다.





제주=이성민 기자 minute@asiae.co.kr

