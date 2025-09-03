HDC랩스, AI·디자인 접목한 스마트홈 시스템 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI홈에이전트, 블랙박스 도어락 등 호평

HDC랩스가 AI(인공지능) 기술을 활용한 AI 홈 에이전트, 블랙박스 도어락 등 스마트홈 시장에서 경쟁력을 높이고 있다.

HDC랩스의 통합 컨트롤센터. HDC랩스 제공

HDC랩스는 AI 기술과 디자인 철학을 더해 차별화된 기능과 디자인을 겸비한 스마트홈 시스템과 제품들을 선보이고 있다고 3일 밝혔다. 지난해 리더급 AI 전문가 영입과 전담 조직 신설을 통해 연구개발 체계를 한층 강화하고, 대규모 전문 인력을 확보했다. 자연어 처리·객체 인식·에너지 최적화 등 핵심 기술을 직접 개발해 상용화하고 있다.

HDC랩스가 개발한 베스틴 AI홈에이전트는 자연어 처리(NLP)기술과 홈 네트워크 제어 시스템을 결합한 지능형 홈서비스 에이전트다. 음성 인식·분석을 통해 사용자를 구별하고 개인 맞춤형 생활 정보를 제공한다. 헬스클럽, 골프 연습장 등 입주민 전용 시설을 예약할 수 있고, 에너지 절약 등 지속 가능성도 강화했다. 월패드를 사용하지 않을 때는 이용자가 업로드한 사진이나 예술작품을 보여준다. AI홈에이전트는 올해 초 IF 디자인 어워드 본상을 수상, 기능·디자인 우수성을 인정받았다.

지난달에는 HDC랩스의 블랙박스 도어락과 스마트 에너지미터가 굿디자인 어워드에서 우수디자인 상품으로 선정돼 13년 연속 수상 실적을 거뒀다. 블랙박스 도어락은 실시간 출입 확인과 낯선 인물 자동 촬영 기능을 지원한다. 직관적인 손잡이와 간결한 외관은 전 연령층이 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 설계됐다. 스마트 에너지미터는 조명·난방환기 제어를 하나로 통합한 초슬림형 디바이스로 두께 7.8㎜에 블랙 스모그 디스플레이, 슬라이드 터치 UI를 적용했다.

HDC랩스 제공

HDC랩스와 HDC현대산업개발은 협업을 통해 아이파크에서 미래 주거 혁신 모델을 발전시키고 있다. 대표적인 사례가 서울원 아이파크다. 이곳에는 △AI 홈에이전트 기반 주거 어시스턴트 △AI 보안 솔루션 △AI 건물관리 시스템이 본격 적용된다. AI 홈에이전트는 입주민 생활 패턴과 단지 데이터를 학습해 에너지 관리, 주차 안내, 커뮤니티 시설 예약 등 맞춤형 서비스를 제공한다. AI 보안 솔루션은 CCTV와 출입 통제 시스템과 연동돼 이상행동 감지, 화재·침입 예방, 실시간 알림 기능을 통해 단지의 안전성을 강화한다. AI 건물관리 시스템은 조명·난방·냉방을 자동 최적화하고 시설 이상 징후를 신속히 모니터링한다.

이밖에도 광명 센트럴 아이파크에는 AI 기반 화재 감시 서비스, AI 주차 위치 알림, 이면 주차·불법주차 자동 관리 서비스 등 AI·IoT(사물인터넷) 기술을 접목한 스마트매니징 서비스가 적용됐다. 지난 6월 입주를 시작한 서대문 센트럴 아이파크는 아이파크홈 앱 기반 스마트홈 플랫폼이 적용됐고 홈네트워크건물인증에서 최고 등급인 AAA를 획득했다.

HDC랩스는 지난 4월 현대엘리베이터와 AI 기반 승강기 운영 시스템 개발을 위한 업무협약을 체결했다. AI 객체 분석 기술을 승강기 운영 시스템에 적용하면 30% 이상의 운행 효율을 개선할 수 있다. 더불어 화재·낙상 감지, 휠체어 탑승 여부 자동인식 등 더욱 안전하게 엘리베이터를 이용할 수 있게 된다.





HDC랩스 관계자는 "HDC현대산업개발과 HDC랩스의 협업은 단순한 시너지를 넘어 건설과 ICT 융합을 통해 AI 기반의 스마트 주거 서비스를 한 단계 끌어올리는 혁신"이라며 "앞으로도 AI 기술의 첨단 솔루션을 지속 확대해 아파트를 비롯해 건축물을 이용하는 모든 고객이 더욱 안전하고 편리한 생활을 누릴 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.





