산림청, 충남 금산군에 '국립금산자연휴양림' 개장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충남 금산군에 국립자연휴양림이 조성돼 본격적으로 운영된다.

산림청은 3일 국립금산자연휴양림 개장식을 가졌다고 밝혔다. 이 휴양림은 2021년부터 4년간 총사업비 120여억원을 들여 조성됐다. 대전·충청 도심권 내 휴양·힐링 공간을 마련한다는 게 조성 목적이다.

김인호 산림청장이 3일 국립금산자연휴양림 개장식에서 인사말을 하고 있다. 산림청 제공

AD

금산자연휴양림은 숲속의 집 13동에 13실, 연립동 5동에 10실, 방문자 안내센터 등 시설을 갖췄다. 또 장애인 전용 주차구역을 포함해 총 60면 규모의 주차장을 구비해 누구나 편리하고 쾌적하게 산림 휴양 혜택을 누릴 수 있게 했다.

특히 휴양시설 실내에는 국산 목재로 제작한 가구를 들여놔 휴양객이 자연에서 친근하고 따뜻한 분위기 속에서 쉬어갈 수 있도록 배려했다. 목재펠릿 보일러 난방, 태양광 가로등, 모듈러하우스 등 신재생에너지를 이용해 시설물을 운영함으로써 비용 절감에 특화될 수 있도록 설계한 점은 이 휴양림의 특징이다.

금산자연휴양림은 자연휴양림 통합예약시스템 '숲나들e'를 통해 예약 및 이용이 가능하다.





AD

김인호 산림청장은 "금산자연휴양림이 중부권 거점 산림 휴양시설로 자리매김하길 바란다"며 "산림청은 국민에게 최상의 산림 휴양서비스를 제공하고 지역발전에 도움이 되도록 산림 휴양공간을 앞으로도 추가 조성해 나가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>