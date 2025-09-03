진안군, 6일 '감성야(夜)행' 달빛걷기 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진안중앙초~생태습지원 4㎞ 구간

전북 진안군은 오는 6일 '시나브로 치유길' 감성야(夜)행 '달빛걷기' 행사를 연다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 서부내륙권 관광진흥사업의 일환으로 추진되며 진안군이 주최하고 진안고원길이 주관한다.

진안군이 오는 6일 '시나브로 치유길' 감성야(夜)행 '달빛걷기' 행사를 연다. 진안군 제공

'달빛걷기'프로그램은 진안중앙초등학교에서 출발해 진안천을 따라 생태습지원까지 이어지는 4㎞ 구간에서 진행된다.

마이산의 전경이 펼쳐진 고원의 야경 속을 걸으며 잊지 못할 추억을 쌓을 수 있는 코스로, 어린이부터 어르신까지 전 세대가 함께 어울려 걷는 가족 친화형 행사로 마련됐다.

올해는 특별히 진안의 청정 고랭지 농산물로 만든 '치유도시락'이 선착순 600명에게 제공되며, 도시락을 맛본 참가자를 대상으로 만족도 설문조사도 함께 진행해 향후 프로그램 운영에 반영할 계획이다.

걷기 후에는 재즈 공연과 지역 먹거리 나눔 이벤트 등 감성을 더하는 다채로운 부대행사가 이어져 참가자들의 만족도를 높일 전망이다.

이번 행사는 코로나19 이후 3년 만에 다시 열리는 것으로, 2022년 행사에서는 600여명이 현장 접수로 참여하며 큰 호응을 얻은 바 있다. 재참여율 또한 높아 '달빛걷기'는 진안군의 대표적인 야간관광 프로그램으로 자리매김하고 있다.





참가 신청은 행사 당일 현장에서 누구나 가능하며, 완주 후에는 출발지인 진안중앙초등학교까지 셔틀버스가 운영된다. 자세한 사항은 진안고원길 사무국에 문의하거나 진안고원길 카페를 참조하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

