평택항만공사, 인니서 평택항 물동량 유치 설명회

경기평택항만공사가 인도네시아에서 항만 홍보(포트 세일즈)를 진행했다.

평택항만공사는 2일(현지시간) 인도네시아 웨스틴 자카르타(Westin Jakarta) 호텔에서 2억9000만명의 동남아 최대 잠재시장 인도네시아 신규 물동량 유치를 위해 평택항 포트 세일즈를 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 평택항 포트 세일즈에는 평택항만공사를 비롯해 평택지방해양수산청, 평택시, 컨테이너 터미널(한진평택컨테이너터미널, 평택동방아이포트), 벌크 터미널(평택항만), 화인통상 등 평택항 유관기관·민간기업이 참여했다.

경기평택항만공사가 2일(현지시간) 인도네시아 웨스틴 자카르타(Westin Jakarta) 호텔에서 신규 물동량 유치를 위한 평택항 포트세일즈를 개최한 뒤 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 경기평택항만공사 제공

김석구 평택항만공사 사장은 개회사를 통해 "평택항은 수도권과 중부권에 가까이 위치한 대한민국 거점 항만으로 콜드체인(냉동냉장) 화물 등 다양한 인도네시아 화물의 물류비와 이동 시간을 절감할 수 있는 최적 항만"이라며 "평택항 유관기관 및 컨테이너·벌크 터미널 운영사와 함께 인도네시아 화물의 신속하고, 효율적인 물류 지원에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

평택항만공사는 4일에는 인도네시아 제2의 도시 수라바야를 방문해 현지 선·화주 및 포워더를 대상으로 상그릴라 수라바야 호텔에서 신규 물동량 유치 평택항 포트 세일즈를 이어간다.





평택항만공사는 선택과 집중 항만 마케팅 전략을 토대로 동남아 최대 잠재 시장 인도네시아 공략을 계속할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

