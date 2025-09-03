필로티 주택 3만동에 차단기·소화기…충당금 절차 간소화

광명 필로티 주차장 화재 대책

전국 35만동 중 화재위험노출 22만동

성능보강 예산지원·성능정보 공개

필로티 공동주택 화재를 예방하기 위해 설비를 보강하는 방안이 추진된다. 지난 7월 광명 주차장 사고로 필로티 구조 건물이 불에 취약한 점이 드러난 만큼 성능 보강과 함께 제도 개선에 나서기로 했다.

3일 국무총리 주재로 열린 국정현안관계장관회의에서 국토교통부는 이러한 내용을 담은 '필로티 공동주택 화재 안전 개선방안'을 확정했다고 밝혔다. 국토부 조사 결과 올해 7월 기준 전국에 필로티가 있는 건물은 35만동 정도다. 이 가운데 주택이 28만동, 상업시설이 4만동, 교육시설이 9000동 정도 된다. 주거용 필로티 가운데 가연성 외장재가 있는 건물은 22만동, 이 가운데 아파트·다세대 등 공동주택이 11만6000동에 달하는 것으로 집계됐다.

지난 7월 불이 난 광명 필로티 주차장. 경기도소방재난본부 제공, 연합뉴스

우선 불에 취약한 필로티 공동주택 3만동을 정해 전기불꽃을 감지해 전원을 차단해 화재 예방 효과를 내는 아크차단기, 불을 감지해 소화약재를 자동으로 분사하는 자동확산형 소화기를 설치하는 비용을 대기로 했다. 동별 평균 200만원 수준으로 정부·지자체가 지원한다. 필로티 주차장 면적과 1층 방화구획 여부 등 안전성 확보 수준에 따라 지원 대상을 정하기로 했다. 이달 중 법 개정안을 발의하고 내년 상반기 중에 시범사업에 착수할 방침이다.

외장재나 스프링클러 등 화재 안전과 관련한 중요사항을 건축물 대장에 표기하도록 하는 한편 장기수선충당금을 활용하는 방안도 추진한다. 입주민 스스로 건물 정보를 제대로 알고 화재 예방 성능을 보강할 수 있게 하기 위한 조치다. 건축물 대장 정보를 공동주택 정보시스템에 공개하는 방안은 관련 규칙을 개정하면 된다.

장기수선충당금은 장기수선계획 수시조정 절차를 간소화하기로 했다. 장기수선계획은 공용부 유지관리를 위한 충당금을 쓸 수 있는 근거로 3년마다 재검토를 한다. 계획을 조정하기 위해서는 소유자 과반 서면동의가 필요한데 이를 입주자 대표회의 의결만으로 조정할 수 있도록 바꾼다. 준불연 외장재로 교체하려면 입주민 동의, 지자체 허가가 필요하나 이 역시 입주자 대표회의 의결, 지자체 신고만으로 가능하도록 제도를 손본다.

전기불꽃을 감지해 전원을 차단하는 아크차단기(사진 왼쪽), 화재 감지 시 소화약재를 자동으로 분사하는 자동 확산형 소화기. 국토교통부 제공

아울러 필로티 공간 안전관리 가이드라인을 제작해 지자체나 공동주택 단지에 배포하기로 했다. 필로티 안전관리를 아파트 관리주체 법정교육에 포함하기로 했다. 장기적으로 건축물의 주요 기능·성능을 평가하고 이를 건물 매매·임대·대출·보험 등을 거래할 때 활용할 수 있는 성능확인제도를 도입하기로 했다. 전문 자격사가 평가하는 방식으로 내년 상반기까지 구체적인 방안을 마련할 방침이다.





영국에선 담보 대출 시 이러한 평가와 관련 서류 제출을 의무화하고 있다. 등급이 낮으면 대출이 안 나오거나 금액이 줄어든다. 미국에선 검사관 점검 결과에 따라 가격을 조정하거나 계약을 해지하는 게 가능하다. 공동주택 화재안전성능 보강을 의무화하는 방안도 검토하기로 했다. 김윤덕 국토부 장관은 "정부는 책임감을 갖고 화재로 인명 피해가 발생하는 것을 막기 위해 필로티 공동주택 보강을 신속히 착수하고 근본 원인을 단계적으로 해결해 나가겠다"고 말했다.





최대열 기자

