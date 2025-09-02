재난사태 선포 강릉 돕자…전국재해구호협회 긴급모금 캠페인

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 극심한 가뭄으로 강원도 강릉시에 재난사태가 선포됨에 따라 시민들의 안전한 식수 확보를 위한 긴급 모금을 전개한다고 2일 밝혔다.
강릉시는 기록적인 가뭄으로 주요 취수원인 오봉저수지 저수율이 15% 이하로 떨어지며 생활용수 공급에 심각한 차질을 빚고 있다. 이에 정부는 지난 8월 30일 오후 7시 재난사태를 선포하고, 국가소방동원령을 발령해 전국에서 소방차를 투입하는 등 범정부 차원의 대응에 나섰다.
전국재해구호협회 신훈 사무총장은 "물은 생존의 기본이자 안전 그 자체"라며 "강릉 시민들이 최소한의 식수조차 부족한 위기 상황을 이겨낼 수 있도록 국민 여러분의 따뜻한 참여를 부탁드린다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
전국재해구호협회는 이에 앞서 행정안전부와 협력해 ▲500㎖ 생수 2만160병 ▲2ℓ 생수 2만9760병 ▲제주개발공사가 기부한 500㎖생수 1만1200병을 강릉시에 긴급 지원한 바 있다. 협회는 현장 상황을 면밀히 모니터링하며 강릉시 등 유관 기관의 요청 시 추가 지원도 이어갈 예정이다.
<기부 정보>
○ 계좌번호 : [국민] 556090-78-002592 / [농협] 106906-64-013581
○ 예 금 주 : 재해구호협회
○ 온라인 기부 : 희망브리지 홈페이지(hopebridge.or.kr)
○ ARS 기부 : 060-701-9595(3,000원 / 건) / 060-700-0110 (10,000원 / 건)
○ 문자 기부 : #0095 (2,000원 / 건)
○ 성금 모금 및 기부금 영수증 발급 문의 : 1544-9595
이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>