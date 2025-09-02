경기소방 '숙박시설 화재안전주간' 시행 큰 성과…화재 33%줄어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도소방재난본부가 지난 7~8월 진행한 '숙박시설 화재안전주간' 시행에 따라 숙박시설 화재가 크게 감소한 것으로 나타났다.

도 소방재난본부는 지난 7월22일부터 8월22일까지 한 달간 '2025년 숙박시설 화재안전주간'을 실시한 결과 도내 숙박시설 화재는 지난해 같은 기간 대비 33% 줄었고, 인명피해는 단 한 건도 발생하지 않았다고 2일 밝혔다.

이번 특별 대책은 지난해 8월 19명의 사상자를 낸 '부천 호텔 화재 참사' 1주기를 맞아 추진됐다.

경기도소방재난본부가 지난 7~8월 숙박업소 화재안전주간에 따라 이천 숙박업소를 찾아 화재 요인 등을 점검하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

AD

도 소방재난본부는 부천 참사의 교훈을 토대로 도내 숙박시설 5042곳에 대한 현장안전지도, 소방훈련 등을 진행했다.

해당 기간 각 관할 소방서장은 직접 현장을 찾아 냉·난방기구 및 전기제품 관리, 불법 구조 변경, 피난통로·비상구 확보 여부 등 취약 요인을 점검했다. 또 컨설팅과 함께 대응 역량을 높이기 위한 합동훈련도 병행했다.

훈련에는 총 343개 숙박시설 관계자 2254명이 참여했으며, 초기 화재 진압과 대피 유도 절차를 실전처럼 훈련했다.





AD

김재병 도 소방재난본부장은 "도민의 안전 앞에 예외란 있을 수 없다"며 "숙박시설은 단순한 쉼터가 아니라 생명이 지켜져야 할 공간으로 작은 불씨도 철저히 관리해 도민 모두가 안전하게 머물 수 있는 숙박 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>