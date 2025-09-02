경남농협, '농심천심 운동' 실천 결의 … 농촌 활력화 다짐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남농협 범농협 법인·계열사 지사장

한자리에 모여 지속 가능한 농업 구현 앞장



경남농협은 범농협 법인 및 계열사 지사장 장들이 새로운 농업·농촌 운동인 '농심천심 운동'에 대한 결의를 다지고 확산을 다짐했다.

농심천심(農心天心) 운동 실천 결의.

AD

이들은 '농심(農心)이 천심(天心)이다'라는 의미를 담은 운동을 통해 농업인과 국민 모두에게 사랑받는 농협으로 거듭나기 위한 의지를 다졌다.

지난 1일 결의를 통해 참석자들은 농업인의 마음을 헤아리고, 농산물 유통 구조를 혁신하며, 농업의 가치를 높이는 데 적극적으로 협력하기로 뜻을 모았다.

특히, 농업·농촌의 어려움을 극복하고 지속 가능한 성장을 이루기 위해 실질적인 사업 추진과 봉사 활동을 전개해 나갈 것을 다짐했다.

'농심천심(農心天心) 운동'은 과거 농협의 '신토불이(身土不二)'와 '농도불이(農都不二)' 운동을 계승, 발전시킨 범국민 운동이다. 농업·농촌 가치에 대한 국민적 공감대 형성, 농업소득 증대, 농촌 활력화를 통해 지속 가능한 농업·농촌 구현을 목표로 하며, 농협중앙회는 올해 창립 64주년 기념식에서 이 운동을 공식 선포했다.





AD

류길년 본부장은 "농심천심 운동은 농업인이 행복하고, 국민으로부터 신뢰받는 농협을 만들기 위한 모두의 과제"라며 "경남농협은 범농협의 역량을 집중해 이 운동에 동참하고 확산시켜 나가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>