광화문을 미디어 랜드마크로…종로구, 5일 ‘K 페스타-광화문스퀘어 오프닝 세리머니’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정문헌 구청장 “광화문스퀘어 탄생 알리는 자리”

광화문이 대한민국 역사와 문화의 중심에서 세계적 미디어 랜드마크로 도약한다. 서울 종로구(구청장 정문헌)는 오는 5일 오후 7시 세종문화회관 앞 광화문광장 놀이마당에서 ‘K 페스타-광화문스퀘어 오프닝 세리머니’를 개최한다고 2일 밝혔다.

KT WEST 빌딩 전광판 조감도. 종로구 제공.

AD

이번 행사는 광화문스퀘어 사업의 공식 출발을 알리고, 시민과 관광객 모두가 첨단 디지털 기술과 한국문화를 동시에 체험할 수 있는 혁신 공간으로 꾸며진다.

하이라이트인 점등식은 시민과 내외빈이 카운트다운을 외치며 KT WEST 빌딩 등 대형 전광판에 불빛이 밝혀지는 장면으로 완성된다. 구와 KT, 서울시, 국가유산청이 제작한 미디어월 영상도 최초 공개된다. 풍물패 청음, 전자현악 그룹 디오네, 인기 가수 자이언티, 신인 아이돌 코르티스 등 다양한 공연팀이 무대를 꾸민다.

행정안전부 지정 자유표시구역 2기 사업인 광화문스퀘어는 광화문광장과 세종대로 일대 약 22만1815㎡에서 2024년 1월부터 2033년 12월까지 추진한다. 핵심 목표는 광화문광장을 대한민국 역사와 전통을 세계에 알리는 ‘빛의 광장’으로 재탄생시키는 것이다.

KT WEST 빌딩, 교보생명빌딩, 동아일보사옥, 일민미술관, 코리아나 호텔 등 9개 건물에 첨단 광고매체와 미디어월, 미디어폴을 설치해 시각적 볼거리와 상권을 활성화할 계획이다.

민관합동협의회를 중심으로 공공기여금을 조성해 공익 콘텐츠 제작·송출과 함께 다양한 미디어 축제와 미디어 아트 스트리트 조성도 추진된다.





AD

정문헌 종로구청장은 “이번 행사는 뉴욕 타임스스퀘어를 뛰어넘는 광화문스퀘어의 탄생을 알리는 뜻깊은 자리”라며 “한국문화와 첨단 기술이 어우러진 대한민국의 새로운 랜드마크, 광화문스퀘어에 시민 여러분의 지속적인 관심을 부탁드린다”고 말했다.

지난 6월 열린 광화문스퀘어 옥외광고물 자유표시구역 민관합동협의회 정기회의 후 기념촬영 모습. 종로구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>