서울시, 공공와이파이 직접 깐다… '지자체 1호 통신사' 등록

전기통신사업법 개정 후 첫 승인사례

전국 최대 와이파이 3만4000여대 설치

5년 내 공공와이파이 1만3000대 추가

서울시가 공원이나 전통시장 등 공공장소에 와이파이를 추가 설치한다. 시민들의 통신비 부담을 줄여주기 위한 것으로, 향후 5년간 공공와이파이도 1만3000여대 신규 설치하기로 했다.

31일 서울시에 따르면 시는 지방자치단체 최초로 '기간통신사업자'로 지정됐다. 이번 지정을 계기로 서울 전역에 공공와이파이 설치가 원활해져 사각지대를 해소하는 등 공익목적 통신서비스를 본격적으로 추진할 수 있을 것으로 보인다.

기간통신사업자는 불특정 다수 공중에게 차별없이 정보통신 서비스를 제공하는, 정부의 허가받은 전기통신사업자를 말한다. 그동안 정부는 국가나 지자체가 자체 통신망을 구축해 와이파이 서비스를 제공하는 것을 제한했으나 지난해 1월 전기통신사업법 개정으로 지자체도 기간통신사업자로 등록이 가능해지면서 서울시가 지자체 최초로 제도적 권한을 확보했다.

현재 서울시는 주요 거리, 전통시장, 공원, 버스 정류소를 비롯한 대중교통에서도 지자체 최대 규모인 3만4000여대의 공공와이파이를 설치해 수준 높은 서비스를 제공하고 있다. 지난해 서울시 공공와이파이 접속자는 12억8700만명이며 데이터 사용량은 3만6000테라바이트(TB)를 넘어섰다. 금액으로 환산하면 연간 2072억원에 달한다.

특히 시내버스 7000여대에 설치된 이동형 와이파이는 매일 수백만 명이 이용하는 대표적 공공와이파이 활용 사례로 평가받고 있다. 서울시는 이번 기간통신사업자 지정을 계기로 시민들에게 고른 '디지털 복지'를 제공하는 동시에 서울을 찾는 국내외 관광객들에게 스마트도시 서울을 각인시킨다는 계획이다.

이를 위해 5년간 1만3000여대의 공공와이파이를 추가로 설치해 사각지대를 줄이고 노후장비 2000여대는 교체해 전체적인 품질도 높인다는 계획이다. 아울러 현재 보유 중인 5298㎞의 자가망을 적극적으로 활용하는 동시에 총 777㎞의 광케이블도 새롭게 구축한다.

품질과 보안도 한층 강화한다. 먼저 와이파이 장비를 LTE보다 빠른 고성능 Wi-Fi 6와 Wi-Fi 7로 단계적으로 전환하고 보안 수준을 높인 WPA3 인증 방식을 도입한다. 서울시는 공공와이파이 확산으로 정보 접근 격차를 줄이고 매년 수천억원에 달하는 가계 통신비 부담을 덜겠다는 계획이다. 민간 임대망 의존도를 낮추면서 확보된 재원은 시민 편익 사업에 재투자, 선순환 구조를 만들 방침이다.





강옥현 서울시 디지털도시국장은 "서울시의 기간통신사업자 등록으로 민간에 의존하지 않고 자가망을 직접 구축하고 활용할 수 있는 제도적 권한을 바탕으로 시민이 원하는 장소에 와이파이를 직접 설계하고 실행할 힘을 갖게 됐다"며 "시민들은 일상 속에서 끊김 없는 무료 와이파이를 차별없이 편리하게 이용할 수 있도록 확산하고 관리해 나가겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

