"이걸 5000원에?"…또 일낸 다이소, 이번엔 '무선 청소기' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다이소, 무선핸디청소기 등 소형가전 출시

아성다이소가 무선 핸디 청소기, 고데기, 헤어드라이어 등을 출시했다. 가성비(가격 대비 성능) 화장품·영양제로 돌풍을 일으킨 다이소가 5000원 균일가 소형가전으로 또 한 번 소비자들의 관심을 끌지 주목된다.

아성다이소가 출시한 8월 신제품. 다이소

AD

28일 다이소는 무선 핸디 청소기, 판 고데기, 전동 바디 제모기, 접이식 헤어드라이어 등 신제품 4종을 공개했다. 이 제품들의 가격은 모두 5000원이다.

무선 핸디 청소기는 자동차 내부, 창틀, 소파 틈새 등 좁은 공간을 간편하게 청소할 수 있는 제품이다. 일반 노즐과 브러시 노즐 2종이 포함돼 용도에 맞게 활용할 수 있다. 또 필터와 먼지 통을 분리해 물 세척도 가능하다. 충전은 C타입이다.

전동 바디 제모기는 전원 버튼만 누르면 바로 작동해 손쉽게 사용할 수 있고, 면도날 분리 세척이 가능해 위생 관리도 손쉽게 할 수 있다. 이외에도 접이식 헤어드라이어와 미니 고데기 등 휴대용으로 쓰기 용이한 제품을 선보였다.

화장품, 영양제 이어 소형가전…다이소 '4조원 클럽' 눈앞

화장품, 영양제 등에서 상품군을 확장하고 있는 다이소는 신제품을 내놓을 때마다 합리적인 가격으로 주목을 받아왔다. 최근에는 생활가전 상품까지 5000원 균일가로 내놓으며 물가 상승기에도 저가 전략을 이어가고 있는 모습이다.

가성비 상품을 찾는 소비자들이 늘면서 다이소는 매출 성장세를 이어가고 있다. 아성다이소의 지난해 매출은 3조9689억 원으로 전년 대비 14.7% 증가해 '4조원 클럽' 진입을 앞두고 있다. 같은 기간 영업이익은 3711억원으로 41.8% 늘었으며 영업이익률은 9.35%를 기록했다. 이는 이마트, 쿠팡 등 주요 경쟁사의 평균 영업이익률(1~2%)을 크게 상회하는 수치다.





AD

점포 수 역시 꾸준히 증가하고 있다. 2019년 1361개였던 매장은 2022년 1442개, 2023년 1519개로 늘었다. 올해 상반기는 기준 1600개를 넘겼다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>