돈보다 물 절약 "점심만 오픈" 강릉 식당… 응원 물결

강릉 역대급 가뭄, 상수원 저수율 15.9%

작은식당 희생 박수, 대형업소 늦장 비난

강릉시가 극심한 가뭄으로 생활용수 위기를 겪는 가운데 지역 한 식당이 물 절약을 위해 영업을 줄이기로 해 눈길을 끌고 있다.

가뭄 위기를 겪고 있는 강원 강릉시 주 상수원 오봉저수지의 모습. 연합뉴스

강릉은 최근 장기간 이어진 가뭄으로 상수원 오봉저수지 저수율이 28일 기준 15.9%까지 떨어졌다. 이는 역대 최저치로 평년 같은 시기의 절반 수준에도 미치지 못한다. 오봉저수지는 강릉 생활용수의 87%를 공급하는 핵심 수원이라 위기감이 커지고 있다.

이에 강릉시는 지난 20일부터 각 가정 수도 계량기를 50% 잠그는 제한급수를 시행했고 소방차 등을 동원한 급수 지원에 나서고 있다. 저수율이 15% 미만일 경우 계량기 75% 잠금이라는 초강력 제한 조치가 불가피하다.

절수 동참 식당에 시민들 응원 물결

이런 가운데 강릉의 한 뷔페식당이 지역 맘카페에 물 절약 동참을 위해 9월6일까지 점심 영업만 진행한다는 공지를 해 눈길을 끌고 있다.

식당은 공지에서 "코로나 때도 제대로 운영 못 했는데 많은 분의 응원과 격려를 받으며 잘 버텼다"며 "일주일 내내 고민하다 결정하고 나니 오히려 후련하다"고 밝혔다. 공지 이후 "생업을 희생하는 게 쉽지 않은데 대단하다", "시민 응원에 대박 날 거다"는 응원 댓글과 격려가 이어졌다. 식당은 "박수받을 일은 아닌데 칭찬까지 해주셔서 오히려 감사하다"며 겸손한 반응을 보였다.

가뭄 극복을 위해 농업 용수를 절약하자는 현수막이 붙어 있는 강릉의 모습. 연합뉴스

하지만 일반 식당과 달리 대형 숙박업소와 골프장 등 물 다량 사용 업종에 대해서는 시선이 곱지 않다. 일부 호텔과 리조트가 최근 뒤늦게 인피니티풀 운영 중단, 사우나 휴장, 냉·온탕 미운영 등을 알렸지만 "성수기 장사 다 끝내고 보여주기식 대응"이라는 냉소적 반응이 적지 않다.

대한숙박업중앙회 강릉시지부는 "회원 업소 400여 곳에 상수도 수압을 낮추고 객실 내 욕조 사용을 제한하도록 안내하고 있다"고 설명했다.





강릉시는 지난 2017년 6월 오봉저수지 저수율이 26%까지 낮아져 제한급수 시행을 예고한 적은 있으나 실제로 시행한 것은 올해가 처음이다. 폭염과 강수량 부족이 맞물리면서 '역대급 최악의 가뭄'이라는 평가가 나온다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

