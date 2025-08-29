돈보다 물 절약 "점심만 오픈" 강릉 식당… 응원 물결

강릉 역대급 가뭄, 상수원 저수율 15.9%
작은식당 희생 박수, 대형업소 늦장 비난
강릉시가 극심한 가뭄으로 생활용수 위기를 겪는 가운데 지역 한 식당이 물 절약을 위해 영업을 줄이기로 해 눈길을 끌고 있다.
강릉은 최근 장기간 이어진 가뭄으로 상수원 오봉저수지 저수율이 28일 기준 15.9%까지 떨어졌다. 이는 역대 최저치로 평년 같은 시기의 절반 수준에도 미치지 못한다. 오봉저수지는 강릉 생활용수의 87%를 공급하는 핵심 수원이라 위기감이 커지고 있다.
이에 강릉시는 지난 20일부터 각 가정 수도 계량기를 50% 잠그는 제한급수를 시행했고 소방차 등을 동원한 급수 지원에 나서고 있다. 저수율이 15% 미만일 경우 계량기 75% 잠금이라는 초강력 제한 조치가 불가피하다.
절수 동참 식당에 시민들 응원 물결
이런 가운데 강릉의 한 뷔페식당이 지역 맘카페에 물 절약 동참을 위해 9월6일까지 점심 영업만 진행한다는 공지를 해 눈길을 끌고 있다.
식당은 공지에서 "코로나 때도 제대로 운영 못 했는데 많은 분의 응원과 격려를 받으며 잘 버텼다"며 "일주일 내내 고민하다 결정하고 나니 오히려 후련하다"고 밝혔다. 공지 이후 "생업을 희생하는 게 쉽지 않은데 대단하다", "시민 응원에 대박 날 거다"는 응원 댓글과 격려가 이어졌다. 식당은 "박수받을 일은 아닌데 칭찬까지 해주셔서 오히려 감사하다"며 겸손한 반응을 보였다.
하지만 일반 식당과 달리 대형 숙박업소와 골프장 등 물 다량 사용 업종에 대해서는 시선이 곱지 않다. 일부 호텔과 리조트가 최근 뒤늦게 인피니티풀 운영 중단, 사우나 휴장, 냉·온탕 미운영 등을 알렸지만 "성수기 장사 다 끝내고 보여주기식 대응"이라는 냉소적 반응이 적지 않다.
대한숙박업중앙회 강릉시지부는 "회원 업소 400여 곳에 상수도 수압을 낮추고 객실 내 욕조 사용을 제한하도록 안내하고 있다"고 설명했다.
강릉시는 지난 2017년 6월 오봉저수지 저수율이 26%까지 낮아져 제한급수 시행을 예고한 적은 있으나 실제로 시행한 것은 올해가 처음이다. 폭염과 강수량 부족이 맞물리면서 '역대급 최악의 가뭄'이라는 평가가 나온다.
