서대문구, 인디뮤직 페스티벌 ‘Still Summer’ 내달 5일 신촌서 개최

루아멜·박소은·너드커넥션 등 다채로운 공연

서울 서대문구(구청장 이성헌)가 다음 달 5일 오후 5~9시 신촌 스타광장 특설무대에서 ‘제3회 신촌 인디뮤직 페스티벌 - Still Summer’를 개최한다.

올해 페스티벌은 인디밴드 너드커넥션을 메인으로, 여러 인디음악 아티스트가 무대에 올라 신촌을 청년음악도시로 물들일 예정이다. 서대문구는 지난해 5월과 10월 인디뮤직 페스티벌을 성공적으로 개최한 바 있다.

오프닝 공연은 청년음악가 제작지원 프로그램 ‘얼라이브 인디뮤지션’을 통해 선정된 밴드 Aeil, NVM이 맡는다. 이어 얼터너티브 록밴드 루아멜, 싱어송라이터 박소은, 메인밴드 너드커넥션이 열정적인 무대를 펼친다.

공연 외에도 이날 오후 1시부터 신촌 연세로, 명물쉼터에서 인디음악 커뮤니티, 밴드 입문 가이드, 록밴드 소품·굿즈 판매, 판박이·손톱 타투 등 다양한 체험 부스가 운영된다. 현대백화점 입점 브랜드의 특가 상품도 만나볼 수 있다.

이번 페스티벌은 좌석 없는 스탠딩 방식으로 누구나 현장에서 예매 없이 자유롭게 즐길 수 있다. 인파가 몰릴 경우 일부 출입이 통제될 수 있다.





이성헌 서대문구청장은 “열린 콘서트인 신촌 인디뮤직 페스티벌이 인디음악의 매력을 널리 알림은 물론 신촌 지역에 활력을 더할 것으로 기대한다”고 밝혔다.





