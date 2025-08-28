한기평 "포스코그룹, '업황·투자·관세' 삼중고 직면"

한국기업평가는 28일 포스코그룹이 주요 사업부인 철강을 중심으로 업황·투자·미국발 관세 등 '삼중고'에 직면해 있다고 평가했다. 투자부담이 예년 대비 높은 수준을 유지하는 가운데, 영업현금창출력 약세로 재무안정성 또한 유의미한 개선이 어려울 것이란 관측이다.

한기평은 이날 국내 주요 대기업 그룹들의 신용도 관련 이슈를 분석한 보고서에서 포스코그룹에 대해 위기와 기회 모두 그룹 양대 축이라 할 수 있는 "철강, 이차전지 소재에 달려있다"면서 이같이 진단했다.

먼저 한기평은 포스코그룹이 2020년 이후 철강과 이차전지 소재를 중심으로 사업 포트폴리오를 재편함에 따라 이들 업황에 그룹 전체 실적이 영향을 받고 있다는 점을 짚었다.

한기평은 "철강업황 부진 등으로 영업실적 저하세가 이어졌다"면서 "2022년 이후 그룹 영업수익성 하락에 따라 영업현금흐름이 축소된 가운데, 신사업 투자 등을 위한 자본적지출이 증가하면서 순차입금이 꾸준히 증가하고 있으며 차입금커버리지 지표 역시 소폭 저하되는 양상"이라고 진단했다.

철강부문의 경우 앞으로도 수급 불균형 및 관세 등 대외 불확실성으로 수익성 저하세가 이어질 것이란 전망이다. 비철강부문 역시 철강, 전기차, 건설 등 주요 업황 둔화로 수익성 개선 폭이 제한적일 것으로 예상됐다.

특히 한기평은 도널드 트럼프 행정부의 관세, OBBBA 법안 등 미국의 정책 변화가 그룹의 사업 안정성 및 실적에 미칠 영향에 주목했다. 한기평은 "2024년 기준 포스코의 지역별 매출액에서 미국이 차지하는 비중이 3% 미만이고, 주요 수출품목이 고마진의 차량용 전기강판임을 감안할 때 미국 관세정책이 철강부문 수익성에 직접적으로 미치는 영향은 제한적"이라면서도 "미국의 수입 철강에 대한 50%의 관세 부과 조치는 구매력이 약한 전방 수요처로부터의 판가 인하압력 등 수급관련 2차 파급효과를 초래함으로써 채산성에 부담요인으로 작용할 것"이라고 평가했다.

포스코퓨처엠의 경우 지난해 기준 지역별 매출액에서 미국이 차지하는 비중이 33%로 비교적 높은 수준에 해당한다. 한신평은 "미국 이차전지소재 시장내 주요 경쟁국인 중국 대비 현격히 낮은 관세율이 적용된 점은 긍정적"이라면서도 "관세 부과로 완성차업체들이 전기차 생산 및 판매 계획을 축소할 경우 긍정적 효과가 희석될 수 있다"고 분석했다.

여기에 OBBBA 법안 시행에 따른 전기차 보조금 지급 조기 종료 역시 단기적으로 미국 내 전기차 보급 속도를 둔화시켜 이차전지소재 수요 성장에 하방압력으로 작용할 가능성이 높다는 평가다. 다만 AMPC 규정 등의 개편이 중국 의존도가 낮은 포스코퓨처엠에게는 수혜로 작용할 것이라고 한기평은 덧붙였다.

이와 함께 한기평은 최근 5년간 포스코그룹의 투자방향과 성과에 대해서는 "경상투자를 제외한 대부분의 투자가 미래 성장동력 강화 등 중장기적 목표에 맞춰 집행될 계획으로 투자규모 대비 유의미한 성과를 창출하기까지는 보다 시일이 소요될 것"이라고 진단했다. 이 가운데 전방 업황의 부진과 비우호적인 거시환경은 지속되고 있어 재무안정성에 부담 요인으로 작용할 수 밖에 없을 것이란 관측이다.

한기평은 "투자부담이 예년 대비 높은 수준을 유지하는 가운데, 영업현금창출력 약세로 재무안정성의 유의미한 개선은 제한적일 것"이라며 "전방 업황 약세 및 글로벌 보호무역주의 심화 등으로 과거 대비 영업현금창출력이 저하된 가운데, 주주환원정책 강화추세 등을 감안 시 대규모 투자지출이 재무부담 확대 요인으로 작용할 수 있다"고 짚었다.





이밖에 최근 인명 사고로 논란에 휩싸인 포스코이앤씨에 대해서는 "미분양 관련 대손을 반영해야 하고 재시공 등 사고 관련 비용, 공사 중단에 따른 돌관(공정률을 맞추기 위해 추가 인원과 장비를 집중적으로 투입해 진행하는 공사) 비용 등을 감안해 영업손실이 확대될 것"으로 예상했다. 한기평은 "차입 부담이 확대되는 가운데 사고 관련 제재가 구체화하는 시점에 사업안정성과 재무안정성 수준을 검토해 신용도에 반영하겠다"고 덧붙였다.





