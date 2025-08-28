금은방 절도 10대 2명, 경찰 추격 끝에 검거(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

60돈 귀금속 절도…전량 회수

광주 서부경찰서는 28일 손님을 가장해 금은방에서 귀금속을 훔친 혐의(특수절도)로 10대 A군 등 2명을 붙잡았다고 밝혔다.

광주 서구 한 아파트 단지에서 금은방 귀금속 절도 사건 피의자가 경찰에 의해 검거되고 있다. 광주경찰청 제공

이들은 전날 오후 2시 30분께 광주 서구 화정동의 한 금은방에서 금목걸이와 금팔찌 등 3,000여만원 상당의 귀금속을 훔친 혐의를 받고 있다. 고교생인 이들은 손님 행세를 하며 들어가 A군이 물건을 착용해보다 업주 감시가 소홀한 틈을 타 달아 난 것으로 조사됐다.

업주의 신고를 받고 출동한 기동순찰대와 화정지구대는 현장 수색 끝에 A군을 추적해 500ｍ가량 도주한 끝에 아파트 단지에서 검거했다. 함께 있던 공범도 인근 길에서 붙잡았다. 경찰은 금목걸이를 회수했으며, 금팔찌는 도주 중 분실한 것으로 보고 수사 중이다.

피해자는 "경찰의 발 빠른 대응으로 범인이 검거돼 다행"이라고 말했다. 경찰은 "기동성과 협업을 바탕으로 범죄에 신속히 대응해 주민 안전을 지키겠다"고 밝혔다.





A군은 조사에서 "생활비 마련을 위해 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 이들이 미성년자인 점을 고려해 보호자에게 인계하고 조사를 이어가고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

