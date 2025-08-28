유진투자증권, 서울시립미술관과 함께 문화예술 지원 프로젝트 '아트체크인' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

유진그룹(회장 유경선) 금융계열사 유진투자증권이 서울시립미술관과 함께 '유진 아트체크인 시즌3'를 진행한다고 28일 밝혔다.

'유진 아트체크인'은 관람객의 풍요로운 전시 관람을 지원하고 미술의 저변 확대를 위해 양 기관이 매년 협력해 추진하는 문화예술 지원 프로젝트다. 서울시립미술관의 주요 전시와 연계해 관람객이 참여할 수 있는 다양한 이벤트를 선보이는 방식으로 진행된다.

이번 시즌3는 국제 미디어 미술 축제인 '제13회 서울미디어시티비엔날레'와 연계하여 진행된다. 서울시립미술관이 2년마다 주관하는 서울미디어시티비엔날레는 올해 '강령: 영혼의 기술'을 주제로 오는 11월23일까지 서소문본관을 비롯해 낙원상가, 청년예술청 등 다양한 공간에서 열린다.

유진투자증권은 관람객들이 비엔날레를 보다 특별하게 즐길 수 있도록 ▲AI 체험형 포토 이벤트 ▲프리미엄 도슨트 투어 ▲전시 후기 이벤트 등 세 가지 프로그램을 마련했다.

먼저 서소문본관에 마련된 부스에서는 'AI 체험형 포토 이벤트'가 진행된다. 관람객이 포토 키오스크를 통해 전시 주제와 연관된 5가지 질문에 답하고 자신의 얼굴을 촬영하면 AI가 이를 바탕으로 영혼 이미지를 생성, 출력해 주는 이벤트다. 해당 프로그램은 9월 2일부터 10월 19일까지 운영된다.

또한 유진투자증권은 대규모 전시를 보다 깊이 있게 감상할 수 있도록 '프리미엄 도슨트 투어'도 마련했다. 총 50명(팀)의 작가가 출품한 다양한 작품을 전문 해설과 함께 즐기는 프로그램으로 9월 2·3주차 주말 동안 총 8회 진행된다. 참여 신청은 오는 9월7일까지 유진투자증권 브랜드 커뮤니티 '유진라이브'에서 가능하며 회차별 20명을 추첨해 선발한다. 참가자에게는 에코보냉백과 친환경패키지 볼펜이 기념품으로 제공된다.

이와 함께 전시 관람 후 유진라이브에 후기를 남기면 추첨을 통해 100명에게 네이버페이 1만원권을 증정하는 후기 이벤트도 마련돼 있다.

유진투자증권은 ESG 경영 실천의 일환으로 미술의 대중화와 저변 확대를 위해 2022년부터 서울시립미술관과 협력해 왔다. 매년 서울시립미술관 전시와 연계한 '유진 아트체크인'을 이어오고 있으며, 연말에는 우수 신진 작가를 발굴하고 해당 작가의 작품 세계를 반영한 예술기념품을 제작하는 '신진 작가 예술기념품 제작 지원 프로젝트'도 진행 중이다.





AD

유진투자증권 송경재 전략기획실장은 "기업의 사회적 책임을 다하고 ESG 경영을 강화하기 위해 서울시립미술관과 함께 '유진 아트체크인'을 이어가고 있다"라며 "이번 시즌3의 프로그램인 AI 체험형 이벤트와 도슨트 투어 프로그램을 통해 관람객들이 보다 특별하고 풍성한 전시 경험을 누리길 기대한다"라고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>