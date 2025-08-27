지드래곤 공항 패션, 알고보니 일등석 '잠옷' 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한항공, 공식 인스타그램에 사진 게시

가수 지드래곤이 해외 일정을 마치고 귀국할 때 입고 있던 옷이 대한항공 일등석에서 제공되는 파자마로 알려져 화제가 되고 있다.

대한항공 일등석에서 제공하는 편의복을 입은 채 입국하는 지드래곤. 대한항공 공식 인스타그램 캡처

대한항공은 27일 자사 공식 사회관계망서비스(SNS)에 지드래곤이 짙은 회색 상·하의를 입은 사진을 올렸다. 해당 사진은 지난 25일 오후 지드래곤이 해외 일정을 마치고 인천국제공항을 통해 귀국했을 당시 촬영된 사진이다. 이날 지드래곤은 여유 있는 회색 상·하의에 자신의 앨범명을 담은 '위버맨쉬' 볼 캡, 운동화를 매치해 편안하면서도 감각적인 패션으로 이목을 끌었다.

대한항공이 해당 사진을 공유한 건 지드래곤이 입은 옷이 대한항공 일등석 승객에게 제공하는 편의복이기 때문이다. 대한항공은 공식 인스타그램에 해당 사진을 게시하며 "대한항공 일등석 편의복과 GD님이라니" "역시 패셔니스타는 달라" "기내 편의복도 힘 있게 소화해주는 POWER"라는 글을 올렸다.





해당 파자마는 이탈리아 럭셔리 침구 브랜드 '프레떼(Frette)'와 협업해 만든 제품으로 알려졌다. 대한항공은 일등석 승객에게 제공하는 편의복과 슬리퍼를 탑승 후에도 기념품으로 가져갈 수 있도록 하고 있다. 대한항공은 올해 초 기업 이미지(CI)를 새롭게 선보이면서 일등석과 프레스티지석 승객용 기내 용품을 새로 단장했다. 프레떼 파자마는 최근 중고거래 플랫폼에서도 4만 원대에 거래되는 등 인기를 끌고 있는 것으로 전해졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

