재계 절규에도 통과된 상법 개정안, 기업 '엑소더스' 시작되나

노란봉투법 법인세 인상 악재

자금운용 등 해외 돌파구 찾기

본사 배당 환원 유인 낮아져

"해외서 번 돈 해외서 재투자"

국내 인프라 등 축소 불가피

이 와중에 3차 개정안도 강행

"해외에서 번 돈은 해외에서 쓰겠다."

상법이 연이어 개정되면서 기업들이 자금 운용과 경영의 무게중심을 국내보다 해외로 옮기는 방안을 검토하고 있다. 개정된 제도로 인해 국내에서 자금을 자유롭게 활용하기 어려워졌다는 판단에 따라 상대적으로 기업 친화적인 해외 시장에서 돌파구를 찾으려는 것이다. 재계에선 국내 시장을 잇달아 떠나는 '엑소더스'로 이어질 수 있다는 우려의 목소리가 나온다.

26일 재계에 따르면 국내 주요 기업들은 해외증시 상장, 투자 등 자금 운용 전략을 다시 들여다보기 시작했다. 기업 관계자는 "정부와 여당이 노란봉투법과 상법 개정에 이어 법인세 인상까지 논의하면서 본사로 배당을 환원할 유인이 낮아졌다"며 "이에 따라 해외에서 벌어들인 이익을 현지에 두고 투자나 운용에 활용하려는 기업이 점차 늘어나는 분위기"라고 말했다. 이와 관련해 전력기기 생산업체 최고경영자(CEO)는 "돈은 결국 투자 재원인데 한국은 제약이 너무 많아져 확장 투자가 쉽지 않다"며 "이 때문에 해외 사업장 현지에서 생산 시설을 확대하려는 고민을 하고 있다"고 말했다.

기업들 사이에선 해외에서 벌어들인 이익을 다시 현지에 투입하는 흐름이 점차 강화되고 있다는 분석이 나온다. 상법 개정으로 감사위원 분리 선출 확대와 집중투표제 의무화가 시행되면서 경영 자율성이 줄어든 영향이 크다. 자사주 매입·보유도 소각 의무화 논의가 진행되면 방어 기능이 약화될 수 있다.

익명을 요구한 대기업 최고경영자(CEO)는 "정책은 '트레이드 오프(하나를 얻기 위해 다른 하나를 포기해야 하는 양립이 어려운 관계)'를 피하고 양자의 균형을 이루는 것이 중요한데, 지금 상법 개정안은 균형을 무너뜨린 결과물"이라며 "균형을 위한 보완이 되지 않으면 기업들로선 수익을 좇아서 외국행 등 다른 방법을 선택할 수밖에 없다"고 말했다.

그동안 기업들은 해외에서 번 돈을 국내로 들여와 배당과 투자 재원으로 활용해왔다. 그러나 경영권 방어 수단이 약화되고 세 부담이 커지면서 본사 환원보다 현지 재투자가 합리적이라는 분위기가 확산되고 있다.

기업들이 경영의 무게중심을 해외로 옮기면 국내 인프라와 거버넌스는 축소될 수밖에 없다. 최소한의 기능만 남기고 핵심 공장과 사무실을 해외로 이전하는 시나리오도 거론된다. 재계는 이를 사실상 '탈한국'의 본격화로 본다. 실제로 상법 개정 직전부터 상장을 자진 폐지하는 기업이 늘어나며 유사한 흐름이 감지되고 있다.

해외 자금 운용 확대는 오래전부터 검토돼온 전략이지만 최근 상법 개정이 이 흐름에 불을 붙였다는 점에는 재계와 전문가들이 공감한다. 경영 현안 해결과 대규모 투자를 위해서는 신속한 자금 투입이 필요하지만, 개정된 상법 아래에서는 이사회 의사결정이 지연될 수 있다는 것이다.

특히 두 차례 개정을 거치며 이사회 운영은 크게 달라졌다. 외부 인사 진입 문턱이 낮아지고 경영진의 재량권은 축소됐다. 1차 개정 때 도입된 '3%룰'에 더해, 이번 2차 개정으로 소액주주가 집중투표제를 통해 이사를 선출할 수 있고 감사위원도 분리선출 인원이 확대됐다. 재계는 이로 인해 경영진의 운신 폭이 좁아졌다고 평가한다.

이호선 국민대 법대 교수(변호사)는 "상법의 1, 2차 개정의 본질은 선택과 위험 인수를 전제로 하는 경영을 범죄의 영역으로 끌어들이는 데 있다"며 "그 결과 경영은 소극적으로 변하고 기업 활동 자체를 위축시키는 구조가 된다"고 했다.

최근 상대적으로 기업 경영환경이 유리해지고 있는 해외 동향도 한몫하고 있는 것으로 보인다. 실제 우리나라 주요 기업들은 자국의 제조업 부활에 사활을 걸고 기업들의 공장을 적극적으로 유치하고 있는 미국과 생산시설 투자 및 설립을 위한 '패스트트랙'을 주저하지 않는 베트남, 현지 주식시장 상장의 문턱을 대폭 낮춘 인도 등에 대해 높은 선호도를 보이고 있다.





한편 더불어민주당은 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정안 추진에 곧바로 착수하면서 경제형벌민사책임합리화 태스크포스(TF)를 통해 배임죄를 완화 또는 폐지하는 방안을 논의하기로 한 것으로 알려졌다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

