관광공사, 베이징에서 K-헬스&뷰티 페스타 개최

문화체육관광부와 한국관광공사는 지난 22~23일 중국 베이징에서 '2025 한국 헬스&뷰티 페스타'을 개최했다고 25일 밝혔다.

22일에는 베이징 포시즌스 호텔에서 한중 비즈니스 상담회를 열었다. 국내 의료, 웰니스, 관광업계 31개 기관과 중국 현지 여행사, 관계 기관 등 78개사에서 300여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 현장에서는 인공지능(AI) 기반의 시술 시뮬레이션, 두피·피부 진단, 퍼스널컬러 테스트, 하루 만에 건강과 아름다움을 동시에 챙길 수 있는 '원데이 케어', 우수웰니스관광지 88선과 연계한 지역별 추천 일정을 소개해 큰 호응을 얻었다.

지난 22~23일 중국 베이징에서 열린 '2025 한국 헬스&뷰티 페스타'에 많은 중국인들이 몰려 성황을 이루고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

23일에는 주중한국문화원에서 현지 소비자 대상 특별 상담과 체험행사를 열었다. 200여 명을 초청한 K-뷰티 체험행사에 사전 신청자만 800명 이상이 몰려 한국의료관광과 K-뷰티에 대한 높은 관심을 확인할 수 있었다. 중국에서 큰 인기를 얻은 가수 황치열은 K-뷰티관광 토크쇼를 진행하며 생생한 경험담을 전했다.

관광공사는 이틀간 총 866건의 상담이 성사돼 127건의 계약이 체결됐다며 약 14억원의 매출이 예상된다고 밝혔다.

관광공사 서영충 사장 직무대행은 "지난해 방한 외국인 의료관광객 수는 약 117만 명으로 사상 처음 100만명을 넘어섰고, 이중 중국 의료관광객은 2019년 16만명 대비 60% 이상 대폭 증가해 26만명을 기록하는 등 앞으로도 성장이 기대된다"며 "관광공사는 맞춤형 마케팅을 통해 한국의 의료관광, 웰니스관광 등의 고부가 관광 수요를 창출하겠다"고 밝혔다.





한편 관광공사는 22일에 프리미엄 고객 대상 설명회를 개최하고 중국 최대 부유층 교류클럽과의 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 업무협약을 통해 한국의 의료·뷰티 테마로 고부가 여행상품을 개발하여 회원 대상 공동 홍보하는 등 장기적인 협업을 추진할 예정이라고 덧붙였다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

