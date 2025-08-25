KB국민카드, 건강관련 신상품 출시…"KB라이프 보험료 내면 최대 8000원 할인"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB국민카드는 KB라이프와 함께 'KB라이프 딱좋은 요즘 건강 KB카드'를 새롭게 출시했다고 25일 밝혔다.

KB라이프 보험료 납부 시 할인해주는 'KB라이프 딱좋은 요즘 건강 KB카드'. KB국민카드

건강보험료와 의료 업종 결제에 폭넓은 할인 혜택을 제공하는 게 특징이다.

KB라이프 건강보험료 자동납부 시 전월 이용실적 40만원 이상이면 5000원, 80만원 이상이면 8000원 할인해준다.

전월 이용실적 40만원 이상 이용 시 병원·약국 업종 이용금액의 5%, 월 최대 5000원을 깎아준다.

카드 출시를 기념해 이 카드로 KB라이프 건강보험료 자동납부 시 매월 기본 할인에 더해 전월 이용실적에 따라 각각 매월 5000원, 7000원의 추가 할인을 24개월간 제공한다. 고객은 최대 36만원을 절약할 수 있게 된다.

다음 달 30일까지 6개월 이상 KB국민카드 이용 이력이 없는 고객이 이 카드로 KB페이 애플리케이션에서 5만원 이상 결제하면 5만원을 지급하는 행사도 진행한다.





KB국민카드 관계자는 "건강과 금융 혜택을 동시에 챙길 수 있는 상품"이라며 "앞으로도 보험, 헬스케어 등 다양한 영역에서 혜택을 발굴해 차별화된 경험과 가치를 제공할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

