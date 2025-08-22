포항시, 9월 한 달간 ‘청년의 달-우린 새파란 청춘!’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토크콘서트·영화제·축제·포럼, 다채로운 프로그램 진행

포항시는 청년 권리 보장과 사회적 관심 제고를 위한 법정기념일 '청년의 날'을 중심으로, 9월 한 달 동안 '2025 포항시 청년의 달-우린, 새파란 청춘!'을 운영한다.

올해 청년의 달은 기존 청년주간을 확대해, 한 달간 이어지는 종합 축제로 기획됐다. 주차 별 테마를 설정해 청년들이 참여·문화·소통·정책 제안을 한 자리에서 경험할 수 있도록 구성했다.

9월 6일 청년 주간의 첫 주에는 'Talk＆Trend Week'가 열리며, K-직장인 멘토가 청년들에게 전하는 격려와 면접 노하우를 주제로 한 토크콘서트가 진행된다.

9월 13일에는 포항청춘센터 잔디광장에서 야외영화제 'Film＆Feel Week'가 열려 청년들이 선호하는 영화를 함께 즐기며 감상을 나누고 교류하는 시간을 갖는다.

9월 20일 송도해수욕장에서 열리는 'Beach＆Beat Week'의 B·B Festa는 청년들이 어울려 에너지를 발산하고 자유롭게 즐길 수 있는 참여형 축제로 마련된다.

마지막 주인 9월 27일에는 제2회 청년의 날 기념식과 청년포럼이 'Lead＆Leap Week'의 메인 행사로 열린다.

지역 청년 4인의 개최선언을 시작으로 청년정책 발전에 기여한 청년들에 대한 시상과 기념 퍼포먼스가 진행되며 이어 청년들이 직접 정책을 제안하고 토론하는 포럼이 이어져 한 달간의 대장정을 마무리한다. 이날에는 청년 창업가들이 참여하는 '플플마켓'도 열려 다채로운 볼거리를 선사한다.

이와 함께 9월 24일부터 26일까지는 청년주간 프로그램이 포항청춘센터에서 별도로 운영된다. 힐링 필라테스, 건강 밥상 등 심신 건강 프로그램과 미국 주식 투자, 부동산 기초 교육 등 재테크 강연, 아로마·컬러테라피를 활용한 심리·힐링 클래스가 준비됐다.

청년의 달 주요 프로그램의 참여자는 포항청춘센터와 청년창업플랫폼 홈페이지에서 사전 모집하며, 참여를 원하는 포항 지역 청년 누구나 신청할 수 있다.





이강덕 시장은 "청년의 달은 단순한 기념행사가 아니라 청년들이 목소리를 내고 공감하며, 즐기고, 변화를 이끄는 장"이라며 "앞으로도 청년이 행복하고 지속가능한 미래를 그릴 수 있는 청년친화도시 포항을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

