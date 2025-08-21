영진전문대 메디컬K뷰티과, 노인시설 찾아 두피 관리·손 마사지 봉사활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영진전문대학교(총장 최재영) 메디컬K뷰티과 학생들이 지역 어르신들의 건강한 여름나기를 응원하는 미용 봉사활동을 펼쳤다.

21일, 메디컬K뷰티과 12학년 재학생들은 대구 서구 정다운재가노인돌봄센터를 찾아 두피 관리와 손 마사지 봉사를 진행하며 무더위로 지친 어르신들의 건강을 보살피고, 따뜻한 정을 나눴다.

영진전문대 메디컬K뷰티과 12학년 재학생들이 어르신들을 대상으로 두피관리 봉사활동을 펼치고 있다.

AD

이번 봉사에 참여한 학생들은 강의실에서 배운 전문기술을 실제 현장에서 어르신들을 위해 실천하며, 전공 역량을 봉사활동과 연결시켰다. 특히 두피 관리를 통해 혈액순환을 촉진하고 두피 건강을 돕는 한편, 손 마사지로 근육 긴장을 완화해 신체적·정서적 활력을 불어넣었다.

봉사를 펼친 박가운 학생(2년)은 "더운 날씨였지만 어르신들께 작은 기쁨을 드릴 수 있어 보람을 느꼈다"며 "앞으로도 봉사를 이어가며 지역사회에 도움이 되는 사람이 되고 싶다"고 말했다.

최인숙 학생(1년)은 "어르신들께서 건강한 미소로 고맙다는 말씀을 전해주실 때 가슴이 뭉클했다"며 "이웃사랑의 소중함을 잊지 않고 사회에 보탬이 되는 사람이 되도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.

배기완 메디컬K뷰티과 학과장은 "지역사회와 함께하는 봉사는 우리 대학의 학훈이자 중요한 교육적 가치"라며 "학생들이 나눔과 사랑을 실천하며 아름다움을 추구하는 전문 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.





AD

한편, 영진전문대학교 메디컬K뷰티과는 의료 지식과 뷰티 기술을 융합한 실무 중심 교육과정을 운영하며 피부·두피 관리, 체형 관리, 고령친화 뷰티케어 등 다양한 영역에서 전문성을 키워가고 있다. 또한 현장실습과 사회공헌 활동을 적극적으로 접목해 학생들이 전공 역량은 물론, 인성과 봉사의 가치를 함께 함양할 수 있도록 교육하고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>