美, '네타냐후 영장 발부' ICC 판·검사 4명 추가 제재

미국 국무부가 "국제형사재판소(ICC)의 미국인과 이스라엘인에 대한 지속적인 위협에 대응하기 위한 것"이라며 ICC 판·검사 4명을 제재한다고 20일(현지시간) 밝혔다.

이번에 제재 대상이 된 ICC 인사는 킴벌리 프로스트(캐나다), 니콜라 얀 길루(프랑스) 등 판사 2명과 나자트 샤밈 칸(피지), 마메 만디아예 니앙(세네갈) 등 검사 2명이다.

마코 루비오 국무장관은 이날 성명을 발표하며 "이들은 미국 또는 이스라엘 국민을 이들 국가의 동의 없이 조사, 체포, 구금 또는 기소하기 위한 ICC의 활동에 직접 관여한 외국인"이라고 밝혔다.

루비오 장관은 "미국은 ICC의 정치화, 권력 남용, 우리 국가 주권 무시, 불법적 사법 남용에 대해 명확하고 일관되게 반대해왔다"며 "ICC는 미국과 우리와 가까운 동맹 이스라엘에 대한 법적 공격의 도구가 돼 온 국가 안보 위협"이라고 강조했다.

이어 "ICC의 불법적이고 근거 없는 활동으로부터 우리 군인과 주권, 동맹을 지키기 위해 필요하다고 여겨지는 모든 조처를 할 것이라는 미국 정부의 정책을 유지한다"며 "나는 위대한 미국이 희생한 대가로 자유를 얻은 많은 국가, 여전히 ICC를 지지하는 국가들에 이 파탄 난 기관의 주장을 거부할 것을 촉구한다"고 덧붙였다.

지난 2월 6일 도널드 트럼프 미국 대통령은 베냐민 네타냐후 총리를 비롯한 이스라엘 정부 지도부에 대한 체포영장을 발부한 것을 문제 삼아 ICC를 제재하는 행정명령에 서명했다. 이후 이 명령을 근거로 ICC 내·외부 인사들을 제재하고 있다. 지난 6월에도 ICC 판사 4명을 제재 대상으로 지정했다.

네타냐후 총리는 이에 대해 "이스라엘과 이스라엘군에 대한 허위 중상 캠페인에 단호히 대응하고 진실과 정의를 지키기 위한 조치"라며 환영의 뜻을 밝혔다.

ICC는 성명을 통해 "125개국 당사국 위임에 따라 운영되는 공정한 사법기관의 독립성에 대한 명백한 공격"이라며 강한 유감을 표명했다.

이어 "우리의 구성원들, 그리고 상상할 수 없는 잔혹 행위로 희생을 당한 사람들과 강력히 연대한다"며 "ICC는 당사국들에 의해 채택된 법적 체계를 엄격히 준수하면서 어떠한 제약과 압박, 위협에도 굴하지 않고 임무를 계속 수행할 것"이라고 강조했다.





ICC는 전 세계적으로 전쟁범죄, 대량학살 등 반인도주의적 범죄를 저지른 개인을 단죄할 목적으로 설립된 상설 국제재판소다. 미국과 이스라엘은 ICC 당사국이 아니다. 작년 5월 네타냐후 총리에 대한 체포영장이 청구됐을 때 이스라엘은 자국이 ICC 관할이 아니라고 반발한 바 있다. 그러나 당시 ICC는 2015년 팔레스타인이 로마 조약에 서명한 이후 '팔레스타인 영토(가자지구, 요르단강 서안)'에서 벌어지는 일은 ICC가 관할권이 있다고 밝혔다.





