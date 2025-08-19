덕수궁 테라스에서 경험하는 야경과 커피…내달 '밤의 석조전'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1층에서 뮤지컬 공연도 펼쳐져

덕수궁에 있는 근대 건축물인 석조전을 야밤에 즐기는 문화 행사가 열린다.

석조전 내부[사진=국가유산청 궁능유적본부 제공]

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 내달 10일부터 10월 26일까지 매주 수∼일요일에 '덕수궁 밤의 석조전'을 운영한다고 19일 밝혔다. 해설사의 설명을 들으며 석조전 내부를 둘러보고, 2층 테라스에서 야경을 감상할 기회다. 과거 '가배차', '가비차', '양탕국' 등으로 불린 커피와 후식도 맛볼 수 있다.

1층 접견실에선 대한제국 황실을 배경으로 한 창작 뮤지컬 공연이 펼쳐진다. 개화기 소품을 착용하고 즉석 사진인 '인생궁(宮)컷'도 촬영할 수 있다.

20일 오후 2시부터 26일까지 티켓링크에서 응모한 뒤 추첨에서 당첨돼야 입장 기회가 주어진다. 한 계정(ID)당 한 번만 응모할 수 있다. 회당 정원은 열여덟 명으로, 하루 쉰네 명이 참여할 수 있다.





'덕수궁 밤의 석조전' 행사 모습[사진=국가유산청 궁능유적본부 제공]

궁능유적본부 관계자는 "대한제국의 황궁인 덕수궁의 역사를 이해하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.





