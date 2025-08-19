신한대 로고스봉사단, 지역 돌봄 사각지대 해소 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정부시 다함께 돌봄센터와 10호점·11호점 업무협약 체결

신한대 “대학생 봉사·교육 활성화 위한 상호협력체계 구축”

신한대학교(총장 강성종) 로고스봉사단은 지난 14일 의정부시 다함께 돌봄센터 10·11호점과 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

신한대학교 로고스봉사단이 지난 14일 의정부시 다함께 돌봄센터 10호점과 업무협약(MOU)을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 신한대학교 제공

이번 협약은 지난해 9개소와의 공동 협약 성과를 바탕으로 새롭게 신설된 2개 기관까지 협력 범위를 확대하여 봉사와 교육 분야의 상호 지원을 강화하기 위한 것이다.

신한대학교 로고스봉사단은 재학생들의 사회봉사 교과목 운영과 다양한 지역사회 연계 활동을 통해 매년 1500여 건 이상의 봉사활동을 펼치며, 대학의 사회적 책무성을 실천하고 있다. 특히 대학생들의 자원봉사와 현장실습을 지역 돌봄 현장과 연결해 아동·청소년 돌봄의 사각지대 해소에 기여하고 있다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲사회봉사 협력기관 견학 및 활동 연계 ▲학생 자원봉사활동 및 현장실습 기회 제공 ▲지역사회 발전을 위한 사회봉사 연구 및 프로그램 개발 지원 ▲자원봉사 인증서 발급 및 1365 자원봉사포털 봉사시간 인정 ▲사회봉사활동 지도·관리에 대한 정보 교류 등 다양한 협력 사업을 추진할 예정이다.

신한대학교 로고스봉사단이 지난 14일 의정부시 다함께 돌봄센터 11호점과 업무협약(MOU)을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 신한대학교 제공

이민선 신한대학교 로고스봉사단장은 "이번 협약을 통해 학생들이 지역사회 돌봄 현장에서 배움과 나눔을 실천하고, 아동들에게 실질적인 돌봄과 지원이 제공되길 기대한다"며 "앞으로도 봉사교육을 통해 대학과 지역사회가 함께 성장하는 선순환 구조를 만들어 가겠다"고 말했다.





의정부시 다함께 돌봄센터 관계자는 "신한대학교와의 협력을 통해 돌봄센터 아동들이 보다 다양한 지원과 프로그램을 경험할 수 있을 것으로 기대한다"며 "대학생들의 재능과 열정이 돌봄 현장에서 빛날 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

