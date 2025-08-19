세종시 학교밖청소년지원센터, 학업 중도포기 청소년에 '진학 컨설팅'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1대1 대학입시 컨설팅 실시

학업 중도포기 청소년들이 대학 진학 상담을 받고 있다. /사진= 학교밖청소년지원센터 제공

다양한 사회적·경제적 문제 등으로 학업을 중도에 포기하고 생업전선에 뛰어든 청소년이 대학에 진학할 수 있는 기회 마련에 최적의 선택을 할 수 있는 상담과정이 진행됐다.

세종시 학교밖청소년지원센터(이하 꿈드림)는 18일 센터 다솔실에서 내년도 대학진학을 희망하는 학교 밖 청소년 9명을 대상으로 1대1 대학입시 컨설팅을 운영했다고 19일 밝혔다.

이 컨설팅은 사전 신청을 통해 접수된 센터 내 학교 밖 청소년을 위해 마련된 대입지원 프로그램으로 1대1 방식으로 진행됐다. 맞춤형 입시 지원 전략과 구체적인 입시 정보를 제공해 검정고시를 합격한 평균 성적으로 수시모집 학생부교과 전형으로 대학에 진학하기를 희망하는 학교 밖 청소년에게 개별 성적과 욕구에 따른 맞춤형 입시 컨설팅을 제공한다.

대학 진학을 희망하는 청소년은 "나의 검정고시 성적으로 진학할 수 있는 대학에 대한 현실적인 정보를 알게 되었고, 대학 정보를 찾는 방법도 배웠다"며 "시간이 짧아서 아쉬웠지만, 이번 컨설팅 덕분에 내 꿈에 한 발짝 더 가까워진 느낌"이라고 말했다.

김간순 센터장은 "대학 진학을 희망하는 학교 밖 청소년들의 입시설명에 대한 수요와 욕구를 반영하여 진행한 입시 컨설팅은 청소년들에게 많은 도움이 되는 시간이었다"며 "앞으로도 변화하는 입시 환경에 맞춘 실질적인 지원으로 학교 밖 청소년들의 상급학교 진학 목표를 이루어 꿈을 이루는 초석이 되도록 하겠다"고 했다.





한편, 꿈드림은 학교 밖 청소년의 대학진학을 위해 ▲대학입학설명회 ▲대입지원단 연계 대학입시상담 ▲대입지원단 대상 교육 ▲대학탐방 등 다양한 지원을 하고 있다. 자세한 문의는 세종시 꿈드림으로 하면 된다.





