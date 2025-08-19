양산시 산림조합-함안군 산림조합, 고향사랑 상호기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

200만원 상호기부… 지역사회 나눔 가치 실현

경남 양산시산림조합(조합장 김경우)과 함안군산림조합(조합장 안상주)은 고향사랑기부제 활성화와 지역 임산물 소비촉진을 위해 각각 200만원을 상호 기부했다.

양산-함안 산림조합 상호기부. 양산시 제공

AD

이번 상호 기부는 두 조합이 고향사랑기부제의 취지에 적극 동참하고, 지역 간 교류와 상생 발전을 도모하기 위해 마련됐다. 기부금은 양산시와 함안군의 지역발전기금으로 활용될 예정이다.

김경우 양산시산림조합장은 "고향사랑기부제는 지역을 사랑하는 마음을 표현하고, 지역의 특산물을 알릴 수 있는 뜻깊은 제도"라며 "이렇게 상호 기부를 통해 지역사랑을 실천할 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다

안상주 함안군산림조합장도"상호기부는 지역 간 협력과 발전을 촉진한다"며 "고향사랑기부제의 긍정적인 효과를 확산시킬 수 있는 제도"라고 강조했다.

양산시와 함안군의 이번 상호기부를 통해 두 지역 사회가 나눔의 가치를 실현하고, 지역 기부문화 활성화에 기여할 것으로 기대된다.





AD

고향사랑기부제는 개인이 본인의 주소지 이외의 지자체에 연간 2000만원까지 기부할 수 있으며, 기부자에게 세액공제와 함께 해당 지자체에서 제공하는 다양한 답례품(기부 금액의 30% 이내)도 받을 수 있어 지역경제 활성화에도 긍정적인 영향을 주고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>