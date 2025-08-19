김윤덕 국토부 장관 "늦어도 9월 초 부동산 대책 발표"…3기 신도시 속도전 예고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3기 신도시 "속도감·짜임새 있게 추진" 강조

수도권 유휴부지·노후 청사 활용 방안 포함 가능성

세제·금융 혜택도 일부 담길 가능성도…관계부처 협의 중

"6·27 대출 규제는 부분 치료제" 수요억제 성격 인정

공급 정책은 국토부 주도로 일원화 "전체 그림 제시"

김윤덕 국토교통부 장관이 이재명 정부 출범 이후 첫 종합적 부동산 공급 대책을 늦어도 9월 초에는 발표하겠다고 밝혔다.

연합뉴스

AD

김 장관은 19일 국회 국토교통위원회 전체회의에 출석해 "이르면 8월 안에 (발표) 하는 것으로 원칙을 잡고 있다"면서도 "다만 다음 주 대통령 순방 일정도 있어 실무적 조율에 시간이 더 걸린다면 늦어도 9월 초에는 발표할 수 있고, 발표하겠다고 생각하고 있다"고 했다.

김 장관은 이번 대책의 큰 틀에 대해 "3기 신도시를 속도감 있게, 또 짜임새 있게 하는 것이 중요하다고 생각한다"고 강조했다. 또한, 수도권 유휴부지와 노후 공공청사 등을 활용하는 방안도 언급하며 "문제 핵심은 신뢰도"라고 지적했다.

향후 발표될 부동산 대책에 세제 관련 내용이 포함되는지에 대해서는 "일단 공급 대책이 주(主)"라면서도 "세제 혜택과 관련된 금융 문제가 있다면 관계부처와 협의해 내용을 일부 포함할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

김 장관은 최근 노후 공공청사 활용 방안이 기획재정부 주도로 산발적으로 발표되며 시장에 혼란을 줄 수 있다는 지적에 대해 "오해될 수 있는 소지는 있었다"고 인정했다. 그는 기재부 발표가 "국유재산에 대한 종합계획의 일부로 끼워서 발표된 것"이라며 "앞으로 공급 대책 문제는 국토부 차원에서 전체 그림을 명확하게 하는 패턴으로 하겠다"고 했다.





AD

이어 지난 6·27 대출규제에 대한 국민의힘 배준영 의원 질의에는 "부분 치료제라고 생각한다"며 "수요 억제책으로 쓰인 대책이라고 생각한다"고 답했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>