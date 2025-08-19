기업의 사회공헌, 고향 학생에 희망 전하다… 이텍솔루션, 인재육성 장학금 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영양군은 19일 '이텍솔루션'(대표 윤용수)에서 영양군청을 방문해 지역 인재 양성을 위한 장학금 100만원을 기탁했다고 전했다.

'이텍솔루션' 윤용수 대표(우측)가 영양군에 지역 인재 양성을 위한 장학금 100만원을 기탁했다. 영양군 제공

윤 대표는 영양 출신으로, 경북 성주군에서 수처리 분야 전문 기업인 이텍솔루션을 운영하며 기업 활동과 더불어 지속적인 사회공헌에도 힘써 왔다.

이번 장학금 기탁은 고향 후배들의 학업을 지원하고 지역 교육사업에도 큰 보탬이 되는 뜻깊은 나눔으로, 지역사회에 따뜻한 울림을 주고 있다.

특히 윤 대표의 부인도 지난 2019년, 영양군 인재육성장학회에 200만원을 기탁했으며, 부부가 함께 꾸준히 나눔을 실천해오고 있다.

윤용수 대표는 "고향 후배들이 더 나은 환경에서 학업에 집중할 수 있기를 바라는 마음으로 작은 정성을 보탰다"라며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 기여할 수 있는 길을 꾸준히 찾겠다"라고 말했다.

오도창 군수는 "어려운 경제 여건 속에서도 고향을 잊지 않고 나눔을 실천해주신 윤용수 대표께 깊이 감사드린다"라며 "기탁해주신 장학금은 지역 학생들의 교육환경 개선과 미래 인재 양성을 위해 소중히 사용하겠다"라고 전했다.





영양군인재육성장학회는 지역 학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 다양한 장학 지원 사업을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.





