트럼프 "젤렌스키 원하면 즉시 전쟁 끝낼 수 있어"

러시아측 평화협정 체결 조건 수용 압박

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 정상들과의 회담을 하루 앞두고 젤렌스키 대통령에게 러시아 측 평화협정 체결 조건을 수용할 것을 압박했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에서 "젤렌스키 대통령이 원한다면 러시아와의 전쟁을 거의 즉시 끝낼 수도, 계속할 수도 있다"며 "어떻게 시작됐는지 기억하라"라고 밝혔다. 그러면서 "버락 오바마 전 대통령이 크림반도를 내준 일은 돌이킬 수 없으며 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입도 안 된다"며 "어떤 것들은 절대 변하지 않는다"고 주장했다.

크림반도는 2014년 3월 러시아가 우크라이나로부터 강제 병합한 지역이다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 15일 알래스카 앵커리지에서 이뤄진 미·러 정상회담에서 트럼프 대통령에게 우크라이나 동부 돈바스 지역 전체 양보 및 크림반도의 정식 러시아 편입 인정 등을 조건으로 하는 평화 협정 체결을 요구한 것으로 알려졌다. 다만 푸틴 대통령은 우크라이나의 나토 가입에는 반대 입장을 고수했지만, 나토처럼 우크라이나에 대한 유럽과 미국의 집단방위식 안전 보장에는 동의했다고 스티브 위트코프 미 중동 특사가 이날 밝혔다.

트럼프 대통령은 또 "이처럼 많은 유럽 정상들을 백악관에 초청하는 게 나에게 큰 손실이라는 가짜 뉴스도 있는데, 사실 이는 미국 입장에서 큰 영광"이라고 반박했다. 크리스 머피 민주당 상원의원과 존 볼턴 전 미국 국가안보보좌관 등 자신의 미·러 정상회담 결과를 비판한 이들도 한 데 묶어 "멍청이들(stupid people)"이라고 저격했다.

트럼프 대통령은 18일 백악관에서 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들을 만나 후속 논의를 이어갈 예정이다. 회담 결과에 따라 미국·러시아·우크라이나 3자 정상 회담이 성사될 가능성도 제기된다.

한편 영국과 프랑스, 독일 등 유럽 주요국 정상들은 이날 젤렌스키 대통령과 함께 백악관 방문 전 입장을 조율하기 위한 화상 회의를 열었다. 미국 로이터통신 보도에 따르면 약 2시간 동안 진행된 회의에서 참석국들은 우크라이나와 유럽의 협상 참여 보장, 우크라이나 내 살상 중단, 미국의 강력한 안보 보장 필요성을 재확인했다.





아리안나 포데스타 유럽연합(EU) 집행위 부대변인은 "논의는 살상 중단, 제재를 통한 대러 압박 유지, 우크라이나 영토 결정권 보장, 강력한 안보 보장에 집중됐다"며 "이번 회의는 우크라이나의 공정하고 지속 가능한 평화를 지지한다는 단합의 표현이기도 하다"고 설명했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

