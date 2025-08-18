시흥시, 남부권 '정비사업 아카데미 기초과정' 개설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재개발·재건축 기초 지식 교육

경기도 시흥시와 시흥시도시재생지원센터는 오는 28일부터 남부권을 대상으로 '정비사업 아카데미'를 개설한다.

이 과정은 재개발·재건축 등 정비사업에 대한 올바른 개념과 정확한 정보를 제공하기 위해 실시하는 교육 프로그램이다.

과정은 다음 달 25일까지 매주 목요일 정왕동 소재 시흥창업센터에서 열린다. 총 5회 수업 중 3회 이상 출석한 참가자에게는 센터 명의의 수료증을 발급한다.

교육 내용은 ▲도시 및 주택 정비사업 제도 이해 ▲변호사가 알려주는 재개발 재건축 용어사전 ▲주택건설제도 변화와 해설 ▲재건축 우리집 가격은 어떻게 매겨질까? ▲과거로부터 재밌게 배우는 이슈! 재개발·재건축 등으로 구성된다.

참여 대상은 시흥시민과 생활권자이며, 모집 인원은 선착순 100명이다. 강의는 무료며, 신청은 시흥시도시재생지원센터 누리집에서 하면 된다.





시는 이번 기초과정 수료자를 대상으로 심화과정도 개설할 예정이다. 심화과정에는 2019년 이후 기초과정 수료자와 조합 임원 등도 참여할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

