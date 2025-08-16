부산보훈청, 롯데자이언츠와 함께한 ‘광복 80년 기념 시구·시타’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독립유공자 후손 초청… 뜻깊은 행사

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 15일 오후 사직야구장에서 롯데자이언츠와 함께 독립유공자 유족 시구·시타 행사를 개최했다.

광복 80년을 맞아 마련된 이번 행사는 조국 독립과 국가를 위해 헌신한 분들의 숭고한 희생에 감사와 존경을 전하기 위해 기획됐다.

시구는 백산상회를 설립해 독립운동 자금을 조달한 백산 안희제 선생의 손자 안경하 씨가, 시타는 대한독립단·혈성대 등에서 군자금 모금과 독립운동을 전개한 세창 백낙주 선생의 손자 백기환 씨가 맡아 광복의 의미를 담은 힘찬 퍼포먼스를 선보였다.

독립유공자 후손 시구시타를 안내하고 있다.

경기 전 대형 전광판에서는 보훈청이 자체 제작한 '광복 80년 기념 영상'이 상영돼 관중들과 함께 독립의 의미를 되새기는 시간을 가졌다.

또 야구장 외부 광장에서는 ▲국가보훈부 캐릭터 '보보'와의 기념 촬영 ▲광복절 기념 타투 체험 부스 ▲기념품 제공과 '모두의 보훈 드림' 홍보 활동이 진행되며 축제 분위기를 더했다.





이남일 부산지방보훈청장은 "광복 80년을 맞아 롯데자이언츠와 함께 독립유공자 후손을 모신 행사를 진행할 수 있어 뜻깊다"며 "국가를 위해 희생·헌신하신 분들을 기억하고 광복의 의미를 국민과 함께 되새길 수 있는 자리를 계속 만들어가겠다"고 말했다.

독립유공자 후손들이 시구시타 인터뷰를 하고 있다. 부산지방보훈청 제공





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

