세계 OTT 플랫폼 부산 모인다… 2025 국제스트리밍페스티벌 '미디어&브랜드데이'

티빙 ‘대탈출: 더 스토리’ 야외 부스



넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 공개

세계 OTT 플랫폼이 부산으로 모인다.

영화와 기술, 브랜드, 관객이 함께 어우러지는 2025 국제스트리밍페스티벌이 오는 8월 22일부터 25일까지 영화의전당과 파라다이스호텔 부산 일대에서 열린다. 이번 행사는 코리아국제스트리밍페스티벌과 정보통신산업진흥원이 공동 주관한다.

행사 기간 중 마련되는 '미디어&브랜드데이'는 OTT 플랫폼이 직접 기획과 운영을 맡아 관객 참여를 이끄는 무대다. 티빙은 오는 22일과 23일 영화의전당 두레라움 광장에서 오리지널 시리즈 '대탈출: 더 스토리' 야외 부스를 열고 현장 이벤트와 포토존을 운영한다. 관객은 프로그램 속 '제7의 멤버'가 된 듯한 체험을 즐길 수 있다. 참여자에게는 특별 경품 응모 기회도 제공된다.

넷플릭스는 같은 날 오후 8시 야외극장에서 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 주요 영상을 공개하고 장벽 없이 콘텐츠를 만끽하도록 돕는 화면해설방송 기술을 선보인다. 별도 입장권 없이 누구나 체험할 수 있는 시연회다.

미디어&브랜드데이에서는 티빙의 두 작품도 상영된다. 4년 만에 돌아온 리부트작 '대탈출: 더 스토리'는 강호동, 김동현, 유병재, 고경표, 백현, 여진구가 출연해 극한의 스릴을 선사한다. 또 다큐멘터리 '라이프 라인'은 트라우마와 맞서며 생사의 경계를 넘나드는 소방관들의 용기와 인내를 담았다. 두 작품 모두 24일과 25일 중극장에서 상영된다.

2025 국제스트리밍페스티벌은 영화의전당과 파라다이스호텔 일대에서 나흘간 진행된다. 글로벌OTT어워즈를 비롯해 최신 미디어 서비스와 기술을 한자리에서 살펴볼 수 있는 '미디어-문화-기술' 융합의 장으로 관객이 평소 접하기 어려운 작품까지 만날 기회다.





끝없는 상상력, 무한의 스트리밍 세계가 부산의 여름을 찾아서 안방과 손아귀를 탈출했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

