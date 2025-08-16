[내일날씨] 일요일도 무더위…수도권·강원 곳곳 비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 곳곳에 폭염 특보가 내려진 가운데 일요일인 17일도 더위가 이어지겠다.

이날 아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 29∼35도로 예보됐다.

전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎(남부지방은 35도 안팎)으로 올라 매우 덥겠으며, 도심 지역과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

중부지방은 가끔 구름이 많고 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠다.

오전부터 오후 사이 인천과 경기 북부, 강원 중·북부 내륙·산지에는 5∼40㎜, 서해 5도에는 5∼20㎜의 비가 내리겠다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥 번개가 치는 곳이 있겠으니, 기상청은 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다고 당부했다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5m로 일겠다.





안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m로 예측된다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

