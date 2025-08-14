"우려 심각해" 수컷 생식기 달린 암컷 새…호주서 무슨 일이

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호주 서식 조류 5% '성역전 현상' 겪어

화학 물질 오염으로 인한 호르몬 이상

호주 야생 조류 5%가 유전자와 생식기의 성별이 상반되는 '성역전 현상'을 겪고 있는 것으로 나타났다. 인간이 호주의 환경을 화학 물질로 오염시킨 탓이라는 연구 결과가 나와 우려가 커지고 있다.

영국 매체 가디언은 13일(현지시간) 호주 선샤인코스트대 연구팀의 야생 조류 분석 결과를 인용 보도했다. 연구팀은 최근 호주 대륙에서 폐사한 야생 조류 480마리를 분석해, 상당한 수의 새가 성역전 현상을 앓고 있었다고 밝혔다. 해당 연구 결과는 국제 학술지 '바이올로지 레터스'에도 실렸다.

연구팀은 카부라, 로리킷 등 호주에 서식하는 야생 조류들의 유전적 성별을 DNA 검사로 확인한 뒤, 새를 해부해 직접 생식기를 확인했다. 성역전 현상을 앓는 새는 유전적 성별과 생식기관이 상반됐다. 예를 들어, 일반적으로 조류는 수컷이 Z 성염색체 2개, 암컷이 Z 성염색체와 W 성염색체를 각각 하나씩 가지는 구조다.

하지만 성역전 현상을 앓는 새들은 ZZ 염색체이면서 암컷의 생식기관을 갖거나, ZW이면서 수컷의 생식기를 가진다. 심지어 정소와 난소를 동시에 가진 새도 있었다.

종별로 살펴본 결과, 호주 까치가 3%로 성역전 비율이 가장 낮았다. 볏비둘기는 6.3%로 가장 높은 축에 속했다. 종합적으로 평균 5%의 조류가 성역전 현상을 겪는 것으로 조사됐다.

이번 연구를 책임진 도미니크 포트빈 선샤인코스트대 부교수는 "처음 결과를 봤을 때는 (성역전 현상이) 정말 맞는지 의심스러워 계속 재검사를 했다"고 전했다.

성역전 현상이 야생 조류에서 대량으로 발견된 건 이번이 처음이다. 생태 전문가들은 '내분비계 교란 물질'이 조류의 성역전에 영향을 미쳤을 것으로 추측하고 있다. 즉, 호주 대륙에 퍼진 화학물질이 동물의 호르몬 분비를 방해해 여러 부작용을 일으켰다는 추측이다.





이런 현상이 심화하면 조류의 번식 성공률이 낮아지고, 결과적으로 개체 수가 감소할 수 있다. 골로 마우러 호주 보존전략 책임자는 "기후 변화, 서식지 파괴, 플라스틱 오염 등 조류는 이미 각종 위협 요소를 마주했다"며 "내분비계 교란 물질이 가져올 잠재적 피해는 매우 심각한 우려 대상"이라고 강조했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

