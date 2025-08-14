英, 2분기 GDP 0.3% 성장…시장 예상 넘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2개 분기 연속 성장세

성장 속도는 다소 둔화

BOE 금리 인하 고민 커질 듯

키어 스타머 영국 총리가 2월 23일(현지시간) 영국 스코틀랜드 글래스고에서 열린 연례 행사에서 기조연설을 하고 있다. 로이터연합뉴스

2분기 영국 국내총생산(GDP)가 전분기 대비 0.3% 성장하면서 시장 예상을 뛰어넘는 성장률을 보였다.

영국 통계청(ONS)은 14일(현지시간) 영국 2분기 GDP(잠정)가 전분기 대비 0.3% 증가했다고 밝혔다. 이는 민간과 영란은행(BOE)의 예상치 0.1%를 웃도는 수준이다. 이로써 1분기(0.7%)보다 속도는 둔화됐으나 2개 분기 연속 성장세를 유지하게 됐다.

연율로는 2분기 경제성장률이 1.2%로, 1분기의 1.3%에서 소폭 하락했다. 가장 최근 달인 6월 한달로 좁혀 보면 월간 GDP는 0.4% 증가해 시장 예상치(0.1%)의 두 배를 기록했다. 5월의 0.1% 감소에 비하면 크게 높아진 수준이다.

블룸버그통신은 영국 정부가 단행한 대규모 증세 정책과 도널드 트럼프 미국 대통령이 부과한 관세 등으로 인한 혼란 속에서도 영국 경제가 견조한 모습을 보였다는 의미로 해석했다. 레이첼 리브스 재무장관은 올해 4월 260억파운드 규모의 급여세 인상 정책을 단행하고 최저임금 및 주택 거래세 인상 등도 병행했다. 이는 가계와 기업에 큰 부담을 안길 것으로 관측됐다.

연초인 1분기 기록했던 0.7% 성장률은 미국의 관세 부과에 앞서 제조업체들이 생산을 서둘러 늘린 영향이 있어 인위적으로 높아진 측면이 있다. 다만 키어 스타머 영국 총리는 자국이 다른 주요 7개국(G7) 국가를 앞질렀다는 점을 들어 경제가 회복세에 접어들었다는 증거라고 주장했다.





경제성장률이 상대적으로 견조한 만큼 BOE의 고민도 커질 전망이다. 실제로 트레이더들은 올해 추가 금리 인하 가능성을 완전히 반영하지 않고 있다고 블룸버그통신은 전했다. 내년 차입 비용(금리)은 3.5% 수준에서 안정될 것으로 예상했다. 현재 영국 기준금리는 4.00%로 지난 7일 회의에서 4.25%에서 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하된 바 있다. 영국은 그동안 '신중하고 점진적인' 금리 인하 기조를 유지한다는 방침을 고수해왔다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

