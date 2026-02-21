[언박싱]다리미·스티머를 한번에…'내 방 안의 세탁소' LG 시스템 아이어닝

LG 시스템 아이어닝 써보니

면·울·레이온 등 옷감 따라 스팀 온도 최적화

바람으로 옷 띄우거나 공기 흡입하는

'액티브 스타일링 보드' 눈길

현대 가전제품의 혁신은 단순한 기능 개선을 넘어 사용자의 삶을 근본적으로 변화시키는 방향으로 나아가고 있다. LG 스타일러, 틔운, 스탠바이미는 이러한 가전 혁신의 대명사가 됐다. LG전자는 이제 세탁, 건조, 스타일링에 이어 다림질까지 아우르는 의류 가전 전반의 혁신을 예고하고 있다. 스팀 다리미와 핸디 스티머, 스타일링 보드(다림판)를 하나로 결합한 올인원 의류 관리 솔루션 'LG 시스템 아이어닝'을 설 연휴 기간 직접 사용해 봤다.

AD

LG 시스템 아이어닝의 가장 큰 장점은 '올인원'이다. 스팀 다리미, 핸디 스티머, 다림판을 제품 하나에 모두 집어넣어 개별 구매의 번거로움을 없앴다. 1.6ℓ 대용량 물통에 물을 채운 뒤 전원 버튼을 누르면 사용 준비 끝이다.

마침 세탁 후 구김이 많이 생긴 리넨 의류가 있어 스팀을 바로 분사해봤다. 스티머에는 스팀 분사 버튼, 강도 조절 버튼 딱 두 개만 있어 누구나 직관적으로 사용할 수 있다. 강도를 최대(3단계)로 올린 스티머를 옷감에 대고 분사하며 위에서 아래로 쓸어내렸다. 2~3회차 만에 눈에 띄는 변화가 보이기 시작했다. 본체 안에서는 '타닥타닥'하며 뜨거운 프라이팬에 물을 떨어뜨렸을 때 들리는 소리가 났다. 고온·고압의 스팀이 생성되는 소리라고 한다. 스팀 다리미와 핸디 스티머에서 분사되는 미세 고압 스팀은 수분이 남지 않도록 섬유 속 주름을 빠르게 펴주고, 세균은 99.99%까지 살균한다.

구겨진 린넨 소재 의류가 LG 시스템 아이어닝의 핸디 스티머를 사용한 뒤 주름이 개선된 모습. 김진영 기자

LG 시스템 아이어닝에선 소비자들의 일상생활 속 편리함을 어떻게 극대화할지에 대한 고민이 엿보였다. 전원 연결과 급수통에 물을 채운 후 간단한 설정만으로 사용이 가능해, 별도의 설치 공간이나 추가 공사에 대한 부담이 없다는 게 첫 번째다. 사용을 마친 다리미, 스티머와 부속품들은 본체 하단에 수납할 수 있도록 해 공간 제약을 최소화했다. 말 그대로 집 안에 하나의 '작은 세탁소'를 들이는 셈이다.

LG 시스템 아이어닝 본체 중앙부에 스팀 다리미, 핸디 스티머, 퀵 행어, 라인 거치대가 수납된 모습. 김진영 기자

제품 높이(다림판 세로 모드)는 140㎝지만, 본체 옆 높이 조절 버튼을 통해 이용자의 신장에 맞춰 다림판의 높이를 조절할 수 있도록 했다. 높이를 최대(10단계)로 설정했더니 180㎝까지 늘어났다. 다리미질할 때 허리와 목을 굽히지 않아도 됐다. 다림판의 끝에는 원할 때 뽑아 쓸 수 있는 퀵 행어를 장착해 옷걸이와 스티머 거치대로 활용할 수 있도록 했다. 평소엔 입고 나갈 외출복을 걸어두다가 출근 전 주름·볼륨 개선, 퇴근 후 살균·냄새 제거에 스티머를 사용하는 방식으로 의류 관리에 드는 동선과 시간을 최소화할 수 있는 셈이다.

하단에는 4개의 바퀴가 달려있어 41kg에 달하는 육중한 몸집을 집 안 어디서나 움직이며 사용할 수 있었다. 다리미질의 무료함을 달래기 위해 TV 앞으로 자리를 옮겼다. 높이 조절 버튼 옆의 바퀴 고정 버튼을 눌렀더니 제품이 움직이지 않도록 고정할 수 있었다. 집 안의 반려견이나 2살짜리 조카가 달라붙어도 다리미가 떨어질 염려가 없을 정도의 제동력이다.

보드에는 4.3인치 LCD가 탑재됐다. 경쟁사 제품인 로라스타와 가장 눈에 띄게 차별화되는 지점이다. 앞서 다림판 높이 조절 및 바퀴 고정은 물론 스팀 온도, 바람 세기, 다림 코스 선택까지 가능한 터치 디스플레이다. 약 3분30초 정도의 스팀 예열 시간이 지나니 면·리넨, 울·실크, 레이온, 합성, 자유 조절, 바지 칼주름, 스팀리프레쉬 등 7개의 코스를 선택할 수 있었다. 옷감별 최적의 스팀 온도와 보드가 자동으로 세팅됐다.

LG 시스템 아이어닝 다림판에 탑재된 LCD 터치 디스플레이. 합성 소재 의류에 최적화된 스팀 온도와 팬의 바람 세기가 조정되고 있다. 김진영 기자

다만 스팀을 데우는 시간과 비교해 식히는 시간이 상당히 오래 걸렸다. 소재가 다른 여러 벌의 옷을 다려야 할 경우 최적 스팀 온도가 낮은 것부터 다리는 것이 '꿀팁'이다. 일례로 합성(최적 스팀 온도 100도)→면·리넨(170도) →바지 칼주름(180도) 순으로 진행하는 게 역순보다 빠르다.

LG 시스템 아이어닝의 이른바 '킥'은 '액티브 스타일링 보드' 기능이다. 스타일링 보드 밑에 탑재된 팬으로 공기를 빨아들이니 옷이 다림판에 착 달라붙었다. 옷이 다리미에 밀려 주름이 잡히는 걸 막아줬다. 얇고 하늘거리는 소재를 다릴 때는 반대로 바람을 불어 옷을 띄워줬다. 다리미에 달린 두 개의 버튼으로 쉽게 모드를 전환할 수 있었다.

왼쪽부터 LG 시스템 아이어닝, LG 코드제로 올인원타워 무선청소기, LG 휘센 스탠드형 에어컨의 모습. 김진영 기자

물론 제품에 장점만 있는 것은 아니다. 다양한 기능을 한데 모아놓은 만큼 웬만한 가구 하나와 맞는 부피를 차지한다. 접이식 보드를 세로로 세워 구석에 보관했는데, 전신 거울보다 묵직하고 스탠드형 에어컨 못지않게 존재감이 컸다. 원룸에서 생활하는 1인 가구에는 다소 부담스러운 크기다.





AD

가격도 만만찮다. LG 시스템 아이어닝의 가격은 약 290만원이다. 세탁소에 맡기는 셔츠 다림질 비용(평균 4000원 기준)으로 소위 본전을 뽑으려면 725벌을 다려야 한다. 한 달에 10벌을 다린다고 가정할 경우 원금 회수에 약 6년이 걸리는 셈이다. 다만 LG 시스템 아이어닝의 경쟁 제품군으로 거론되는 로라스타의 올인원 제품 라인업이 400만원을 호가하는 점을 고려하면 LG 시스템 아이어닝의 가격은 충분히 합리적으로 볼 수도 있다.

LG 시스템 아이어닝의 연출 이미지. LG전자





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>