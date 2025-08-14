진주시, 2025년 국가 유산 미디어아트 진주성 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



법고창신(法古創新), 진주성도(晉州城圖)

8월 15일부터 9월 7일까지 24일간 개최



경남 진주시와 진주 문화관광재단은 오는 15일 오후 8시 공북문과 중영 앞 특설무대에서 2025년 '국가 유산 미디어아트 진주성' 개막식을 개최한다.

'국가 유산 미디어아트 진주성'은 국가유산청, 경상남도, 진주시가 주최하고, 국가 유산진흥원과 진주 문화관광재단이 주관해 『법고창신, 진주성도』라는 주제로 8월 15일부터 9월 7일까지 24일간 진주성 일원에서 개최된다.

'국가 유산 미디어아트'는 미디어·디지털 기술을 활용해 국가 유산의 역사적 의미와 재미있는 이야기를 감동적인 미디어아트로 구현하는 융합기술 활용사업으로, 진주시는 국난극복의 상징인 국가 유산 진주성을 다양한 미디어아트로 구현해 국가 유산의 가치를 널리 알리고, 야간관광 콘텐츠 명소로 육성하고자 지난해 국가유산청 공모에 지원하여 2년 연속 선정됐다.

2025년 국가유산 미디어아트 진주성.

AD

이번 행사는 『법고창신, 진주성도』라는 주제에 따라 ▲공북문의 미디어 파사드 '진주성, 모두가 꽃이다' ▲영남 포정사 인터렉티브 체험 '영광의 만개, 소비와 빛으로 교감하다' ▲촉석루 내외부에 '풍류의 만개, 화조 풍월 진주'와 '정취의 만개, 칠보화반' ▲촉석문 내벽에는 '상상의 반대, 촉석야연'이라는 주제로 지역예술가 18명이 직접 참여한 미디어아트 작품을 선보이며, 촉석문 외벽에는 '기억의 만개, 촉석영화'라는 주제로 작년에 선보인 미디어아트 아카이빙이 연출된다.

또한, △의암바위에서는 '심연의 만개, 풍월에 흩날린 꽃잎'이라는 주제로 시민과 관람객에게 XR미디어로 체험할 수 있도록 제공하고, △진주대첩 역사공원에서는 '희망의 만개, 가장 아름다운 진주'라는 주제로 진주의 과거, 현재, 미래를 돌아보는 아나몰픽 몰입형 미디어 큐브가 관람객들에게 큰 호응을 얻을 것으로 예상된다.

특히, 15일 개최되는 개막식은 '진주성, 모두가 꽃이다.'라는 연출 주제로 진주시립국악관현악단의 협연과 진주 삼천포 농악과 어린이 농악대가 함께하는 유무형 국가 유산의 융복합 미디어아트 개막식으로 준비되었으며, 진주 차 문화 체험, 진주성 LED 플레이존, 진주성 느린 우체통, 진주성과 역사공원 힐링 존, 진주오광대 XR체험 등 다양한 체험형 미디어아트 프로그램이 준비되어 있다.

무엇보다 미디어아트 기간에' 진주 국가 유산 야행'이 8월 29일부터 31일까지 함께 개최되고, 야간관광특화도시 조성사업인 '공연형 도보 투어'가 2회, '남강 별밤 피크닉'이 2회 개최되고, '진주 M2 페스티벌'이 9월 5일부터 6일까지 남강변 둔치 특설무대에서 개최되어' 국가 유산'활용사업과 체류형' 야간관광'의 가치가 결합한 다채로운 프로그램을 만날 수 있다.

또한 8월 12일부터 17일까지 개최하는 '2025 코리아인비테이셔널 진주 국제 여자배구대회'에 유료 티켓을 구매하여 경기를 관람한 분들이 진주성에 방문하셔서 구매한 티켓을 종합안내소에서 확인하면 진주사랑상품권을 지급하는 '에나캐시' 이벤트도 준비되고 있다.





AD

조규일 시장은 "작년에 이어 두 번째로 진행되는 국가 유산 미디어아트 사업으로, 진주의 역사적 가치를 미디어아트로 구현하여 한여름 밤을 더욱 빛나게 밝혀줄 것이며, 진주가 대표적인 야간관광 도시로 정착할 수 있는 발판을 마련했다"며 "변화하는 관광 트렌드에 맞추어 유·무형 국가 유산의 역사적 가치를 재조명하고, 대표적인 문화관광자원으로 활용하여 관광객들에게 새로운 매력을 선사하는 체류형 관광 도시 '진주'로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.









영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>