"다문화 아이들, 친구 만나 웃음꽃"…우미희망재단, '우다다 캠프' 열어

아동 1:1 학습·돌봄

부모교육 사업 일환

우미희망재단은 최근 광주 광산구 히어로플레이파크에서 다문화가정 아동을 위한 '2025 우다다 캠프 4기'를 개최했다고 14일 밝혔다.

'우미多Dream多이룸(우다다)'은 다문화가정 아동을 대상으로 연간 60회의 1:1 기초학습과 돌봄 서비스를 제공하는 재단 대표 사업이다.

2021년부터 커넥팅더닷츠(째깍악어), 초록우산어린이재단과 함께 운영해왔다. 지난해부터는 부모를 위한 '우다다 부모교실'을 개설해 아동 발달, 훈육, 학습 코칭 등 실질적인 교육 프로그램도 진행하고 있다.

13일 광주 히어로플레이파크 열린 다문화가정 아동을 위한 '우다다 캠프 4기' 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 우미희망재단 제공

이번 캠프에는 광주·전남 지역 아동 27명을 포함해 총 45명이 참여했다. 참가자들은 ▲카트·볼풀·트램폴린 등 자유 놀이존 ▲실내 레크리에이션과 협동 게임 ▲보물찾기 등 다양한 활동을 즐기며 또래와 교류하고 문화 감수성을 키웠다.

재단은 올해부터 지역별 캠프를 운영해 가정의 이동 부담을 줄이고 참여 기회를 확대했다. 경기 지역 캠프는 다음달 20일 하남 째깍섬에서 열릴 예정이다.





이춘석 우미희망재단 사무국장은 "아이들이 또래와 어울리며 사회성을 기르고 다문화가정 간 유대감을 형성한 소중한 시간이었다"며 "앞으로도 다문화가정 아동이 건강하게 성장할 수 있도록 실질적인 지원과 따뜻한 응원을 이어가겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

