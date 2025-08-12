李대통령, 기자協 축사 "허위조작·선동서 민주주의 지켜야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이규연 수석 대독 61주년 축사

이재명 대통령은 12일 한국기자협회 창립 61주년을 맞아 "허위 조작 정보와 선동에서 우리 민주주의를 지켜내는 것이 가장 큰 과업"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 이규연 대통령실 홍보소통수석비서관이 대독한 기자협회 창립 61주년 축사를 통해 "군사독재정권에 맞선 투쟁의 구심체로 기자협회가 탄생한 것으로 알고 있다. 지금 투쟁 대상은 바뀌었다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "우리는 급변하는 세계 질서 속에서 안정과 성장을 동시에 이뤄내야 하는 엄중한 과제도 마주하고 있다"며 "우리 사회에 건전한 토론과 활발한 소통이 이뤄질 때 이런 과제도 풀어낼 수 있을 것"이라며 "공정하고 균형 잡힌 언론 보도가 뒷받침된다면 충분히 가능한 일"이라고 했다.





이어 이 대통령은 "국민주권 정부는 공정한 언론 환경을 구축하고 언론이 전하는 진실의 목소리를 경청하겠다"면서 "언론이 정론직필로 본연의 역할을 다할 때 우리 사회는 더욱 건강해지고 민주주의의 토대는 굳건해질 것"이라고 당부했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

