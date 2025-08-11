美재무 "車관세 인하, 적용되기까지 50일 걸려"

"美에 생산 거점 돌아오면 관세 철회할수도"

도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 사령탑 스콧 베선트 재무부 장관이 일본에 자동차 관세 인하가 적용되기까지 약 50일이 걸릴 것으로 전망했다. 트럼프 행정부의 관세 부과 목적으로는 세입과 산업 보호를 꼽으며 추후 관세 정책에 변화가 생길 여지도 언급했다.

11일 니혼게이자이신문은 지난 7일(현지시간) 베선트 장관과 진행한 인터뷰를 공개하며 이같이 보도했다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관. EPA연합뉴스

AD

일본은 지난달 22일 미국과 무역 협정을 체결해 자동차 관세를 27.5%에서 15%로 내리기로 했으나 아직 적용이 안 돼 고율 관세를 내고 있다. 베선트 장관은 "영국의 경우, (자동차) 관세 인하 합의부터 실행까지 약 50일이 걸렸다"며 "미·일 합의는 이뤄졌지만 50일보다 짧을 수도, 길어질 수도 있다. 하나의 기준은 영국과의 합의 사례다"라고 말했다. 50일 뒤라면 9월 말이 돼서야 자동차 관세 적용이 가능하다는 계산이 나온다. 비슷한 시기에 협정을 체결한 한국에도 같은 공식이 적용될 수 있다.

베선트 장관은 현재 진행 중인 캐나다, 스위스, 멕시코 등 주요 교역국과 협상에 대해선 "10월 말까지 대체로 마무리될 것"이라고 말했다.

다만 남은 협상의 최대 초점인 중국에 대해선 강하게 경계하는 모습을 보였다. 베선트 장관은 "비시장 경제의 중국은 우리와 다른 목표를 가진다"며 "많은 중국 제품의 판매가격은 생산비를 밑돌고 있다. 중국의 정책 방향은 이익이 목표가 아니라 고용 창출이 목표"라고 지적했다. 또 "내가 한국이나 일본 당국자라면 코로나 팬데믹 때 중국이 생산 능력을 증강한 것을 우려할 것"이라고 말하기도 했다.

상호관세에 대해선 "녹아가는 각얼음"에 비유하며 추후 관세를 인하하거나 철회할 가능성도 언급했다. 구체적 조건으로는 "미국에 생산 거점이 돌아오고 수입량이 줄어 국제 불균형이 시정되는 것"이라고 말했다.

관세 정책의 목적으로는 관세 수입과 산업 보호를 꼽으며 "트럼프 대통령은 외교 정책의 협상 도구로도 사용하고 있다"고 말했다. 이어 "러시아산 원유 구매를 중단시키기 위해 인도에 높은 관세를 부과한다고 주장하는 것이 그런 이유"라고 덧붙였다.





AD

한편 차기 미 연방준비제도(Fed) 의장에 관해선 "시장 신뢰를 얻을 수 있는 인물이어야 하며 복잡한 경제 데이터를 분석할 수 있어야 한다"며 "과거 데이터에 의존하지 않고 미래를 민감하게 예측할 수 있는 인물이어야 한다"고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>