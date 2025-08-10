경찰 점퍼 입고 모형 권총 차고 다닌 50대 男, 체포후 한 말은…

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰 진술서 “코스프레 동호회 회원” 주장

경찰 제복과 유사 장비를 착용하고 지하철 역사 안을 돌아다닌 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 고양경찰서는 10일 경찰제복 및 경찰장비의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 50대 남성 A씨를 지난달 25일 불구속 송치했다고 밝혔다.

경찰 제복과 유사한 복장을 착용하고 역사를 돌아다닌 50대 남성.경기북부경찰청

A씨는 지난 6월 27일 오후 10시 56분쯤 고양시 덕양구 한국항공대역에서 경찰 춘추용 점퍼와 의무경찰 모자를 착용하고, 플라스틱 모의 권총과 모형 테이저건을 허리에 찬 채 역사 안을 배회한 혐의를 받고 있다.

당시 현장을 목격한 한 시민은 "경찰복을 입었는데 계급장과 명찰이 없다"며 경찰에 신고했다. 출동한 경찰은 A씨를 현장에서 검거했다. 경찰 조사에서 A씨는 자신을 코스프레 동호회 회원이라고 밝히며, 해당 제복과 장비를 해외 직구를 통해 구매했다고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰복 차림으로 지하철 활보한 남성. 경기북부경찰청 제공

현행 경찰 제복 및 경찰 장비의 규제에 관한 법률은 경찰공무원이 아닌 자가 경찰 제복이나 경찰 장비를 착용·사용·휴대하는 행위를 금지하고 있다. 또 유사 경찰 제복을 착용해 경찰과 식별이 곤란하게 하는 행위 역시 금지된다.

한편, 경찰은 창설 80주년을 맞이해 10년 만에 새롭게 제복을 제작 중이다. 경찰은 1984년 이후 약 10년 주기로 복제를 개선하고 있다. 가장 최근에는 2015년 청록 계열로 근무복 색을 바꾼 뒤 현재까지 유지 중이다. 제복 최종안을 선정하기에 앞서 시민들의 평가를 받는다.





앞서 경찰청은 지난달 24일부터 18개 시도청을 돌며 현직 경찰관을 대상으로 근무복 품평회를 개최했다. 이 과정에서 경찰관이 일부 시제품을 착용한 사진이 온라인에 퍼졌는데 "작업복 같다" 등 부정적 반응을 보인 댓글들이 상당수 올라온 바 있다.





