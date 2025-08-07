강동구, 12일 광복 80주년 ‘다시 빛날 미래’ 기념식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 강동구(이수희 구청장)가 80주년 광복절을 맞아 오는 12일 오전 10시 강동구청에서 ‘다시 빛날 미래’를 주제로 기념식을 개최한다.

이날 행사에는 광복회장 등 보훈 단체장, 독립 유공자 유가족, 북한이탈주민, 청소년 등 다양한 계층의 주민 100여 명이 참여해 독립을 위해 헌신한 순국선열의 숭고한 정신을 기리고 애국의 의미를 되새긴다.

강동구청 청사 전경. 강동구 제공.

AD

1부 기념식은 구청 대강당에서 진행된다. 독립유공자 표창 수여식을 시작으로 광복의 순간을 재현한 샌드아트 공연, 뮤지컬 ‘영웅’ 주제곡과 ‘독립군가’, ‘아름다운 나라’ 등 성악 무대를 선보이며 숭고한 희생에 대한 감사와 미래에 대한 희망을 전할 예정이다.

행사 말미에는 광복절 노래 제창과 함께 참석자 전원이 태극기를 흔들며 만세 삼창을 외쳐 광복의 기쁨을 나눈다. 만세 삼창은 북한이탈주민, 청소년, 독립유공자 후손의 다짐 선언과 각계 대표의 선창으로 진행된다.

2부 행사는 구청 앞 열린뜰 잔디광장에서 ‘태극기 나무 거리’를 조성하는 참여형 세리머니로 이어진다. 주민들이 직접 나무에 태극기를 달며 광복을 축하하고, 보행로에는 ‘태극 등(燈) 길’이 꾸며져 방문객들이 자연스럽게 광복의 의미를 느낄 수 있다.





AD

배경숙 강동구 복지정책과장은 “이번 행사는 지역 주민이 함께 광복의 기쁨을 나누고 나라사랑의 마음을 다지는 시간이 될 것”이라며 “독립 정신을 되새기고, 그 뜻을 계승하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>