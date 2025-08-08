숭실대, '기업분석 특강·강소기업 공모전' 개최

실무 특강 및 강소기업 공모전 개최
숭실대학교 대학일자리플러스센터가 고용노동부 '대학일자리플러스센터 사업'의 일환으로 오는 19일부터 다음 달 25일까지 '2025학년도 기업분석 전략특강 & 강소기업 발굴 공모전'을 개최한다.
이번 프로그램은 청년들의 강소기업에 대한 인식 제고와 실질적인 기업 분석 역량 강화를 위해 마련됐다. 프로그램은 기업 분석 능력부터 취업 전략 수립, 실무역량 강화까지 아우르는 '올인원(ALL-IN-ONE) 실무형 취업 역량 완성 프로젝트'로 기획됐다.
숭실대 재학생과 졸업생은 물론 지역 청년 누구나 개인 또는 4인 이하 팀으로 참여할 수 있다. 참가자에게는 특강과 기업 분석 및 발표 전략 컨설팅이 각 2회 제공된다.
이달 19일 진행되는 '기업분석 전략특강'은 ▲홈페이지·보도자료 활용 기업분석법 ▲전문사이트 활용법 ▲업종 분석을 통한 시장 이해 등 실무 중심의 내용으로 구성된다.
'강소기업 발굴 공모전'은 고용노동부가 선정한 280개 청년친화강소기업 중 희망 기업 1곳을 선택해 ▲업종 ▲사업 내용 ▲인재상 ▲재무 현황 ▲기업문화 등을 종합적으로 분석하는 방식으로 이뤄진다.
참가자들은 전문가 컨설팅을 통해 분석 보고서를 완성하고 1차 서류심사와 2차 PT를 진행하게 된다. 이후 심사를 거쳐 대상부터 베스트팀워크상까지 총 11개 팀을 선정하며 총 400만원의 상금이 수여된다.
한편 프로그램 참가 신청은 이달 17일까지 숭실대 비교과통합정보시스템 '슈패스(path.ssu.ac.kr)'를 통해 가능하다.
최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
