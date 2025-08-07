[파워K우먼]금융 혁신 주도한 27년 한우물 변호사…"사회의 진화 더 깊이 이해하고파"

오현주 법무법인 광장 변호사 인터뷰

2008년 한미 통화스와프 체결 주역

광장 첫 여성 운영위원…전문가가 찾는 전문가

"성찰과 도전 이어가는 게 기쁨이자 성공"

급변하는 현대 사회에서 한 우물을 파기는 쉽지 않다. 무한 경쟁 속에서 전문성을 기르기도 어렵지만 한곳에서 꾸준히 경력을 쌓아가기는 더욱 어렵다. 그렇기에 27년간 법무법인 광장에 몸담아 금융·자본시장 분야 외길을 걸어온 오현주 변호사는 법조계를 넘어 한국을 대표하는 전문가로 손꼽힌다.

오현주 법무법인 광장 변호사가 서울 중구 광장 사무실에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자

AD

열정으로 묵묵히 걸어온 그의 여정에는 우리나라 금융사(史)의 중요한 순간들이 함께한다. 2008년 글로벌 금융위기 당시 한미 통화스와프 체결을 위해 밤낮없이 계약서를 다듬었던 시간, 2017년 스튜어드십 코드 도입 과정에서 시장의 균형을 고민했던 순간들이 그것이다. 당시 300억달러 규모로 체결된 첫 한미 통화스와프는 외환 시장 안정을 통해 위기를 극복하는 결정적인 계기가 됐고 올해로 도입 8년을 맞은 스튜어드십 코드는 적절한 균형과 견제를 통해 주주가치를 제고하는 장치로 활용되고 있다.

지난해 광장 최초의 여성 운영위원으로 선임되며 로펌계의 새 역사를 쓴 오 변호사는 여전히 배움을 갈망한다. 그는 "사회의 본질과 진화에 대해 더욱 잘 이해하는 사람이 되고 싶다"고 말한다. 변화하는 환경 속에서도 변치 않는 원칙과 리더십으로 후배들의 든든한 멘토 역할을 하는 그를 지난달 28일 만났다.

-금융·자본시장 분야를 '전공'으로 삼게 된 계기가 있나.

▲첫 직장이 경제신문사였다. 1년 차 신참이라 중소기업부로 배치됐는데, 부장이 '매일 새 명함을 3개 이상 받아오라'고 요구했다. 첫 직장에서 과업을 완수하고 싶은 마음에 정말 그렇게 했다. 하지만 기업을 방문하고 취재하면서 계속 '외부자'에 머물러 있는 입장이 아쉽게 느껴졌다. 좀 더 전문적인 일을 하고 싶다고 생각해 고시 공부를 시작할 때부터 금융변호사로의 방향을 정하게 됐다.

-광장에서만 27년째 몸담고 있다. 그간 여러 제안도 있었을 텐데.

▲이른바 '원펌 로이어(one firm lawyer)'다. 중간중간 기회가 있었고 새로운 일에 도전하는 게 재밌을 것 같다고 생각한 때도 있다. 다른 로펌의 제안에는 흔들리지 않았지만 금융기관 오퍼가 있을 땐 흔들리기도 했다. 다른 필드도 배우고 도전해보고 싶었기 때문이었다. 그렇지만 아무래도 로펌이 변호사가 주인공인 조직이다. 변호사들이 모인 조직이 성공하고 영속할 수 있도록 기여하는 게 시니어 변호사로 할 수 있는 보람 있는 일이지 않나 싶다.

-우리나라 금융사에 한 획을 그은 사안들을 주도했다. 글로벌 금융위기를 이겨낸 주역으로 꼽히는 2008년 한미 통화스와프가 대표적이다.

▲2008년 한미 통화스와프는 계약 구조 자체는 크게 복잡하지 않았다. 미국이 통화스와프를 제공해줄지 여부가 관건이었다. 정부의 전방위적 노력으로 미국 연방준비제도이사회(FRB) 실무자와 계약서 협의에 착수하게 됐을 때 초안까지 먼저 만들어 제시하며 서둘렀다. 반대로 FRB 실무자들은 급할 게 없어 보였다. 내가 작성한 계약서 문구들이 모든 상황에서 정확하게 작동할 수 있다고 대화를 거듭했다. 성사 후 "이 순간의 주인공은 한국 정부 관계자들이므로 저는 인터뷰할 수 없다"고 몇해 동안 고사했다. 그만큼 역사적인 딜이었고, 그 계약서를 만들었다는 사실만으로도 큰 영광이다.

-스튜어드십 코드 도입에도 기여했다. 자본시장 혁신에 헌신하게 된 이유가 있나.

▲거래 자문을 깊이 있게 수행하려면 제도의 취지와 연혁을 잘 이해하려고 노력하게 되고, 시장의 트렌드는 어디로 가고 있는지에도 귀 기울이게 된다. 한 걸음 더 나가 정부 기관의 자문위원 활동을 하고 연구 태스크포스(TF)에 참여하는 것은 상당한 시간을 할애하기에 모두가 뛰어들지는 않는다. 그러나 그렇게 쏟은 시간만큼 감독기관의 입체적인 고민을 이해할 수 있게 되고, 시장의 고수들과도 교류할 수 있어 분명히 가치 있는 투자다. 스튜어드십 코드 도입 TF에 참여해달라는 제안을 받았을 때 코드가 '균형'을 유지하는 데 기여하고자 했다. 이런 경험을 통해 얻은 자신감이 업무에 대한 더 큰 애착으로 돌아오는 것을 느낀다.

오현주 법무법인 광장 변호사가 서울 중구 광장 사무실에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자

-지난해 광장 최초의 여성 운영위원으로 선임됐다.

▲광장 금융그룹은 대형 로펌에서도 유례없는 150명가량 규모의 금융 전문가 그룹이다. 대부분이 변호사 커리어 전부를 금융 업무에 쏟아온 고수들이다. 운영위원으로서 할 일은 이런 전문가들이 협업해 개인 이상의 힘을 발휘할 수 있도록 돕는 일이라고 생각한다. 중요한 것은 법인의 역량이나 성과를 키우기 위해 머리를 맞대 해답을 찾거나 목표를 이루고, 이를 통해 개개인의 프로들이 더 큰 성취를 거두는 과정을 반복하는 일이 아닐까 한다.

-광장 금융규제팀의 강점을 소개한다면.

▲광장 금융규제팀은 시니어 전문가들뿐만 아니라 실무 전문가층이 두껍다. 요즘은 구체적 사안의 약점과 방어 논리가 무엇인지 아주 초반에 실마리를 잘 터야 그 흐름이 이어질 수 있다. 실무 전문가가 많으면 고객과 상시적이고 다층적인 교류를 통해 문제의식도 공유하고 시장의 흐름도 파악할 수 있다. 고객도 우리도 수시로 얻는 통찰력을 서로 흡수한다. 이러한 교류 관계를 통해 구축되는 신뢰가 매우 두텁다.

-변호사가 화려해 보여도 '워라벨'이 좋은 편은 아니다. 어떻게 이겨내고 있나.

▲로펌에서 워라밸(work and life blance, 일과 삶의 균형)을 기대하기 어려운 것은 부인할 수 없는 사실이다. 하지만 대형 로펌은 그 어려움을 헤쳐나가면서 도전하고, 성취와 자부심을 즐기기로 선택한 프로들이 모인 조직이다. 그 가운데에서도 광장을 긍정적으로 지켜주는 것은 신뢰에 기반한 협업의 문화다. 업무 부담이 과도한 동료나 다른 분야의 조력이 필요한 동료에게 선뜻 힘을 보태 모두의 커리어가 '지속가능'할 수 있도록 노력한다. 안정적인 동료관계는 각자 가정에서 해야 할 역할을 어느 정도라도 소화할 수 있게 하고, 배려에 보답하는 장기적인 맞물림을 가능하게 한다.

-후배 변호사들에게 강조하는 변호사의 덕목이나 업무 자세는.

▲솔직히 말하자면 후배 변호사들에게 요구하는 사항이 다소 많아서 그런 면에서는 미안한 선배다.(박수를 치며 동의할 후배들 모습이 눈에 선하다) 그러나 가장 많이 반복하는 부탁은 업무의 완성도에 높은 기준을 유지하라는 당부다. 사건을 처음 시작할 때 '다른 로펌과 차원이 다른 깊이를 보여주자' '고객이 사고할 수 있는 모든 옵션을 다 짚어주자' '고객이 상사에게 그대로 보고해도 되는 문서를 손에 쥐여주자' 이런 식이다. 요즘은 잔소리를 줄이려고 노력하고 있다.

오현주 법무법인 광장 변호사가 서울 중구 광장 사무실에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자

-최근 가장 관심을 가지고 보는 사안은?

▲단연 인공지능(AI)이다. 아주 고도의 기술인데 개인 사용자의 니즈를 직접적으로 연결한다. 금융상품 판매 채널과 판매 책임, 규제 등 AI로 인해 굉장한 변화가 오고 있다. AI가 투자자 성향 진단, 상품 추천, 판매까지 한다. 금융산업의 위상과 판매력에 AI가 큰 영향을 미치게 될 것이다. 그런데 거기에 들어가는 모든 콘텐츠는 금융기관에서 비롯된다. 발생하는 왜곡이나 오류 등도 있을 거고, 어디서 얼마만큼 규제가 통할 수 있을지 모른다. 로펌도 마찬가지다. 예전에는 보안 차원에서 AI에 우리 사안을 리서치하지 말라고 했는데, 이제는 AI 기술을 이용해 효율적으로 업무를 했는지 요구가 나오게 될 거다. '어쏘 변호사'가 10시간 리서치하지 말고 AI로 효율화했느냐, 그러면서 보안은 유지했느냐 이런 식이다. 변호사 업무도 크게 변할 거다.

-앞으로의 목표나 지향점은?

▲직업에서의 과제를 잘 수행하는 것을 통해 산업과 사회의 진화에 대해 더 깊은 이해를 갖고 싶은 지향이 늘 있다. 계약이든 분쟁이든 문제 해결에 기여하는 경험이 주는 '각성'은 의미 있는 일이라고 생각한다. 그래서 다소 추상적이지만 사회가 어떻게 진화, 작동하는지 배우고 가자는 생각을 한다. 운영위원으로 선임된 후에는 남성 동료들에게도 리더십을 발휘하고, 여성 동료들에게는 롤모델까지 되어야 하는 다면적인 과제가 더욱 무거워졌다. 그렇지만 광장에는 각자의 위치에서 분투하는 여러 훌륭한 동료들이 있다. 동료들과 함께 과제를 고민하고 감당하는 과정을 통해 커리어의 마지막에는 양성의 문제와 조직 생활에 대해 더 많은 배움을 얻을 수 있지 않을까 기대하고 있다.

-나를 롤모델로 삼을 후배들에게 전하고 싶은 메시지는.





AD

▲특히 여성 변호사들이 나를 롤모델로 여기고 있다며 조언을 구할 때 자주 하는 말이 있다. 내게는 많은 부족하고 불완전한 모습이 있고, 내 활동은 내 성향이나 내가 속한 시대에 의해 빚어진 모습일 수 있으니 특정한 모습을 따라하지 말라는 말이다. '당신 자신의 모습 그대로 훌륭하다'고 말하려는 것이 아니다. 자신의 특성과 역량과 상황에 대해 성찰해 스스로의 선택으로 본인에게 맞는 목표를 세워야 한다는 말이다. 이런 성찰과 도전을 이어가는 것이 기쁨이자 성공이라고 생각한다.

▶오현주 법무법인 광장 변호사는 서울대 외교학과를 졸업하고 경제지 기자로 3년여간 일하다 사법시험에 합격해 28기로 사법연수원을 수료했다. 1999년 법무법인 광장에 합류해 지금까지 한 로펌에서만 일하고 있다. 금융 및 자본시장 분야 전문으로 2008년 글로벌 금융위기 극복에 기여한 한미 통화스와프 체결, 2018년 도입된 스튜어드십 코드 TF 참여 등 굵직한 금융 혁신을 주도했다. 현재는 광장 금융그룹장으로서 ‘전문가들이 찾는 변호사’로 명성을 떨치고 있다. 2024년에는 광장 최초의 여성 운영위원으로 선임되는 등 꾸준히 보폭을 넓히고 있다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>