김혜경 여사, 브라질 영부인에 '맞춤 한복' 선물

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김혜경 여사가 23일 청와대에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 함께 국빈 방한한 호잔젤라 여사와 환담 전 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

AD

김혜경 여사는 23일 룰라 브라질 대통령과 함께 방한 중인 잔자 룰라 다 시우바 여사에게 맞춤 한복을 선물했다.

전은수 청와대 부대변인에 따르면 이날 김 여사와 잔자 여사는 청와대에 별도로 마련된 공간에서 우리 측이 마련한 선물을 살펴봤다.

선물은 두 여사가 지난 21일 서울 종로구 광장시장에서 맞춘 한복과 장신구였다. 한복은 연보라색 저고리와 연분홍색 치마로 구성됐다. 연분홍색 비녀와 뒤꽂이, 노리개, 꽃신도 함께 전시됐다.

김 여사는 완성된 한복을 보고 "와, 벌써 나왔네요. 생각보다 아름답네요"라고 감탄했다. 잔자 여사에게는 "나중에 입으면 더 아름다울 것 같다"고 인사를 건넸고, 잔자 여사는 한국어로 "감사합니다"라고 대답했다.

김 여사는 환담에서 "지난 주말 잔자 여사와 함께한 파주 국립민속박물관 방문 영상이 화제가 됐다"며 "특히 한복을 입은 SNS 장면 등이 보도돼 우리 국민 사이에서 큰 인기를 얻고 있다"고 전했다.

김혜경 여사와 호잔젤라 다시우바 브라질 영부인이 23일 서울 종로구 서울공예박물관에서 전시물을 관람하고 있다. 연합뉴스

이에 잔자 여사는 "브라질 현지에서도 관련 소식들이 큰 사랑을 받고 있다"며 "방한 기간 한국 요리와 문화를 깊이 즐길 수 있었던 만큼, 앞으로도 한국과 함께 다양한 협력을 이어가길 희망한다"고 답했다.

두 여사는 다양한 사회적 문제와 현안에 대해서도 대화를 나눴다. 김 여사는 "잔자 여사께서 왕성한 사회 활동을 이어가며 차별 없는 세상을 만들기 위해 헌신하시는 모습이 매우 인상적"이라고 평가했다.

끝으로 김 여사는 "양국 대통령께서 걸어온 길이 비슷하여 말하지 않아도 서로 통하는 것이 많으실 것 같다"며 "대한민국과 브라질이 상생하며 함께 나아가는 동반자가 되길 바란다"고 강조했다.





AD

한편 이날 두 여사는 서울공예박물관을 찾아 '장인, 세상을 이롭게 하다'를 주제로 한 전시를 관람했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>