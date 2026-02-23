"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

말레이시아 K팝 공연 비매너 논란이 도화선

외모·문화 비하 넘어 불매 운동까지 일파만파

동남아시아 전역이 연일 반한 정서로 들끓고 있다. K팝 콘서트 비매너 논란을 계기로 촉발된 한국과 동남아 누리꾼 간 갈등이 확산하면서 현지 언론까지 잇따라 관련 소식을 보도, 사태를 주목하고 있다. 급기야 한국 제품과 문화를 대상으로 한 '연대 불매' 움직임까지 보여 집단 갈등으로 고착화할 거란 우려가 나온다.

동남아 국가들이 한국에 맞서 연대하는 모습을 표현한 밈 이미지. 엑스 캡처

AD

공연장 실랑이가 온라인 혐오 전면전으로

21일(현지시간) 인도네시아 자카르타포스트 등 동남아 주요 매체들은 "최근 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 한국을 향한 비판과 불매 촉구 게시물이 빠르게 확산하고 있다"고 보도했다.

논란의 출발점은 지난달 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 한국 그룹 DAY6 공연이다. 일부 한국 팬이 반입이 금지된 대형 망원렌즈 카메라를 사용하다 제지를 받았고, 이 장면이 온라인에 공유되면서 한국을 향한 혐오 발언이 쏟아졌다.

동남아 국가들이 한국에 맞서 연대하는 모습을 표현한 밈 이미지. 엑스 캡처

"자살률 1위" "성형 괴물"…비난 수위 고조

23일 기준 일부 동남아시아 누리꾼들은 한국 사회 전반에 대한 조롱과 비난을 이어가고 있다. 일부 누리꾼들은 "한국인들은 모두 혐오스럽다" "역겨운 국민성" 등 과격한 반응을 쏟아냈다.

한국의 성형 문화와 높은 자살률, 아파트 주거 환경 등을 언급하며 비하하는 게시물도 잇따랐다. "닭장 아파트" "수용소 같은 주거" "성형 괴물" 등 자극적 표현이 공유되며 논쟁은 점점 거칠어졌다.

비난은 외모·문화 비하를 넘어 역사 문제로까지 확대됐다. 엑스 캡처

비난은 외모·문화 비하를 넘어 역사 문제로까지 확대됐다. 일부 동남아 이용자들은 "한국은 동남아 덕분에 성장했다"는 식의 주장을 펼쳤고 위안부 피해자 사진이나 독립운동가 사진을 조롱성 맥락에서 게시하는 사례도 등장했다.

'SEAbling' 해시태그 확산…연대 불매 움직임

엑스(X·옛 트위터), 틱톡, 스레드 등에서는 'Korea vs Asian', 'SEAbling'이라는 검색어가 급부상했다. SEAbling은 동남아시아(Southeast Asia)와 형제·자매를 뜻하는 'sibling'을 합친 말로 동남아 국가들이 하나로 뭉친다는 의미의 온라인 구호다.

말레이시아, 인도네시아, 태국, 베트남 등 여러 국가 이용자들이 해당 해시태그를 달고 "한국 제품을 사지 말자", "한국 드라마와 K팝 소비를 중단하자"는 게시물을 공유하고 있다. 삼성전자 스마트폰, 올리브영 등 구체적 브랜드가 거론되기도 했다. 현지 매체들은 이번 움직임을 '온라인에서 형성된 지역 정체성 연대'로 해석하면서 실제 소비 행동으로 이어질 가능성에도 주목하고 있다.

원숭이 이미지·인종 조롱…상호 혐오 '악순환'

한국 누리꾼들도 동남아 국가의 경제 수준을 거론하거나 인종을 비하하는 게시물을 올리고 있다. 엑스 캡처

이를 본 일부 한국 누리꾼들이 동남아를 향한 인종차별적 비난을 쏟아내면서 상황은 더욱 악화하고 있다. 원숭이·침팬지 이미지를 게시하며 동남아 여성을 겨냥한 게시물이 올라오는가 하면, 동남아 국가의 경제력과 생활 수준을 비하하는 글이 이어지며 감정싸움은 사실상 전면전 양상으로 번졌다.

디지털 민족주의의 재현?

전문가들은 이번 사안을 단순한 팬덤 다툼이 아닌, 온라인 공간에서 증폭되는 '디지털 민족주의' 현상으로 바라본다. 자극적 게시물이 알고리즘을 타고 빠르게 확산하면서 집단 감정이 쉽게 결집한다는 것이다.





AD

과거 홍콩·대만·태국 누리꾼이 연대한 '밀크티 동맹(Milk Tea Alliance)' 사례처럼 온라인에서 지역 정체성을 기반으로 한 집단행동이 재현되고 있다는 분석도 나온다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>