20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

도널드 트럼프 미국 대통령의 저택이 있는 플로리다주 팜비치의 리조트 마러라고의 진입 통제 구역 안에 무장한 20대 남성이 침입했다가 사살됐다고 미 비밀경호국(SS)이 22일(현지시간) 밝혔다.

외신에 따르면 사살된 남성은 미 동부 노스캐롤라이나주 출신의 21세 남성 오스틴 터커 마틴으로 확인됐다. 사건은 현지 시간 22일 오전 1시30분께 발생했다. 아직 마틴의 마러라고 침입 시도 동기는 밝혀지지 않았다.

산탄총과 연료통(gas can)으로 보이는 물건을 소지한 마틴은 다른 차량이 빠져나오는 틈을 타 차량으로 마러라고 북문 근처의 진입 통제 구역 안으로 들어간 뒤 비밀경호국 요원 2명 및 팜비치 카운티 부보안관과 대치했다고 릭 브래드쇼 팜비치 카운티 보안관이 밝혔다.

브래드쇼 보안관은 기자회견에서 "그(마틴)는 두 개의 장비(산탄총과 연료통)를 내려 놓을 것을 명령받았는데, 그때 그는 연료통을 내려놓으며 산탄총을 발사 위치로 들어 올렸다"며 비밀경호국 요원 등이 "그 위협을 무력화하기 위해 (마틴을 겨냥해) 총기를 발사했다"고 설명했다.

캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "FBI는 오늘 아침 트럼프 대통령의 마러라고에서 발생한 사건을 조사하는 데 필요한 모든 자원을 투입하고 있다"며 이 사건이 "무장한 개인이 불법적으로 보안 구역에 진입한 후 총에 맞아 사망한" 사건이라고 규정했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 엑스에 올린 글에서 "비밀경호국이 신속·단호하게 행동함으로써, 총과 연료통으로 무장한 채 대통령의 집(마러라고 보안구역)으로 들이닥친 미친 사람을 무력화했다"고 밝혔다.

그는 이민단속 방식을 둘러싼 논쟁 속에 계속되고 있는 국토안보부의 일부 업무 정지(셧다운)가 야당인 민주당의 탓이라며 "부끄럽고 무모한 일"이라고 말하는 등 이번 사건을 국토안보부 셧다운 문제와 연결 지으려 했다.

트럼프 대통령은 자주 마러라고에서 주말을 보내지만, 이번 사건이 발생했을 때는 영부인인 멜라니아 여사와 함께 워싱턴DC의 백악관에 체류 중이었던 것으로 파악됐다.

한편, 사살된 마틴의 친척인 브래든 필즈(19)는 AP통신과의 인터뷰에서 마틴에 대해 조용하고, 총을 무서워했다면서, 마틴의 가족들은 '열성 트럼프 지지자'라고 소개했다.





마틴은 며칠 전 갑자기 마러라고로 떠났다. 가족이 사라진 마틴을 실종 신고했다고 AP는 전했다. 비밀경호국 앤서니 굴리엘미 대변인은 마틴이 노스캐롤라이나주를 떠나 플로리다주를 향해 남쪽으로 가던 중에 산탄총을 구입한 것으로 파악했다고 밝혔다.





